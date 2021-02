Bono 600: Madres de familia denuncian en exteriores del Midis aparición de beneficiarios desconocidos [VIDEO]

Denuncian problemas con Bono 600 | Fuente: RPP

Un grupo de personas llegó este viernes hasta los exteriores del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en el distrito de San Isidro, para reclamar por el cobro del Bono de 600 soles.



Ellos indicaron a RPP Noticias que en la plataforma oficial del bono aparecen como beneficiarios personas extrañas a su entorno familiar.



"Me sale una persona desconocida"

Una madre de familia, identificada como Sandy Gutiérrez Vega, denunció que como beneficiaria de su hogar aparece una persona desconocida y lamentó que la línea gratuita 101 no contestara.

"Yo vivo con mi mamá, mi esposo y mis hijas, a ellos les sale no beneficiarios y a mí me sale beneficiaria. Supuestamente yo iba a ser la receptora, pero hoy entro y me sale una persona desconocida, alguien que nunca he visto en mi vida, no sé quién es, no sé de dónde me la sacaron, porque ni siquiera en mi hoja de empadronamiento figura esa persona, figura mi esposo y mis hijas", dijo la mujer.



"Otra persona va a cobrar"

Otra madre de familia, identificada como Liliana Quispe Pachas, señaló que su hija es beneficiaria del Bono 600, pero denunció que otra persona desconocida cobrará el monto.



"Mi hija ha sido la beneficiaria y en el padrón figura que otra persona va a cobrar, en mi desesperación acudo al Banco de la Nación y ahí las mismas personas del Ministerio me indican que vaya a la sede del Midis, yo vengo y me doy con la sorpresa que no hay ateción. Esto es una burla, supuestamente va a cobrar el día lunes, ¿qué va a pasar con ese dinero?", afirmó.

