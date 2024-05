Breña: detienen a joven por presuntamente hacer propuestas sexuales a menores de edad en redes sociales

Lima Fiscalía de ciberdelincuencia desarrolló operativo en Breña

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro lograron este miércoles la detención preliminar de un joven por el presunto delito de proposiciones a niños niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.

El hombre, identificado como Luis Fernando Aranga Salas (19), fue detenido de manera preliminar por 7 días en un operativo con descerraje en su domicilio.

De acuerdo a la Fiscalía, el joven usaba Instagram y WhatsApp para contactar con una menor de 12 años a fin obtener material de contenido sexual. El hecho se investiga desde septiembre del 2023 cuando fue denunciado por los padres de la menor.

El jefe de la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat), coronel PNP Luis Huamán Santamaría, precisó que se investiga si en el celular de Luis Fernando Aranga Salas se encuentran datos de otras menores de edad.

"Se ha encontrado el teléfono por el cual este persona se comunicaba con la menor. Se han encontrado los diálogos, se ha visto ahí fotografías. Va a ser objeto de análisis para determinar si hay otras menores agraviadas", indicó.

El coronel PNP Luis Huamán Santamaría sostuvo que el sujeto captó presuntamente a la adolescente de 12 años a través de redes sociales disfrazándose como menor de edad.

"Insto a los padres de familia cuando encuentren este tipo de diálogos entre su menor hija o hijo con otras personas, que al parecer son menores pero en realidad son adultas, no borren los mensajes, no borren las evidencias, no confronte al agresar, guarde el teléfono y llévelo a la unidad policial en este caso la Divindat para que sea elemento de convicción para que el fiscal pueda sostener una prisión preventiva", añadió.

