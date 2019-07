Los vecinos afectados denunciaron el caso a través de RPP Noticias. | Fuente: RPP

Vecinos de la cuadra 12 del jirón Huancabamba, en Breña, no han podido juntar agua debido a una inesperada interrupción del servicio desde hace casi 24 horas. Ellos están preocupados ya que no están preparado para el masivo corte de agua que hará Sedapal entre este viernes y el domingo.

A través del Rotafono, ellos denunciaron que la interrupción del servicio ocurrió ayer al promediar las 9:00 a.m., por lo que no han podido juntar agua pese a haber adquirido baldes y bidones.

“Estoy mortificada. No hemos podido juntar agua, pese que Sedapal había anunciado el corte para recién hoy. Desde ayer no tenemos agua. Sedapal se ha burlado de nosotros”, dijo la vecina Eliana Zapata a RPP Noticias.

La mujer aseguró haber llamado a Sedapal más de 15 veces, pero pese a su insistencia no ha encontrado una respuesta satisfactoria.

“Tengo mis nietas, tengo necesidad de juntar agua, y no tengo nada. No hemos juntado nada, tenemos las cosas sucias, no hemos podido siquiera bañarnos. Y vamos a estar tres días sin agua”, aseguró, por su lado, Paulina Muñoz, otra de las afectadas.

Desde este viernes hasta el domingo Sedapal ejecutará un corte de servicio de agua potable en 20 distritos de Lima y Callao debido a los avances en la construcción de la Línea 2 del Metro.