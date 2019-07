Sedapal: Estos son los consejos que brindó por el corte de agua durante tres días en 20 distritos

El corte será total en 13 distritos de la capital, | Fuente: Andina

El gerente de servicio sur de Sedapal, Germán Ramos, brindó recomendaciones para los usuarios que resulten afectados por el corte de agua programado desde este viernes 5 de julio hasta el domingo 7.

En conversación con RPP Noticias, Ramos pidió que las personas que no contarán con este servicio empiecen a reservar agua desde hoy, ya que este será cortado totalmente en 13 distritos.

"La idea es que no esperen hasta mañana para tener agua. Háganlo hoy, no hay que confiarse", aconsejó. El funcionario señaló también que cuando el agua retorne, no vaciemos el agua que no se llegó a usar.

"El agua que hemos reservado usémoslo de manera racional y solidaria. No lavemos ropa, no reguemos áreas verdes y usemos el agua para nuestra higiene personal y alimentación", explicó.

Germán Ramos señaló que si aún los usuarios no saben si la zona en donde viven se verá afectada una parte o en su totalidad por el corte de servicio, pueden ingresar a la página web de Sedapal y verificarlo.