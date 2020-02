“Busquemos a mi hija, junto con la Policía, pero busquemos”: Denuncian desaparición de menor de 16 años

Katherine Ríos Guerra salió de su casa con camino a Ate Vitarte y no volvió. | Fuente: RPP Noticias

La adolescente Katherine Ríos Guerra, de 16 años, se encuentra desaparecida desde hace una semana, luego de salir de su casa con paradero desconocido. Sus padres sospechan que ha sido secuestrada y han empezado la búsqueda de su hija por cuenta propia.

“Por las cámaras se ve que ella toma una combi en dirección a Vitarte. Desde ese día no sabemos absolutamente nada. Ella se va con la ropa que tenía: falda roja y zapatillas negras. No se lleva dinero, no se lleva ropa, no se lleva nada, solo su DNI”, denunció su madre, Edith Luz Guerra Salcedo, en RPP Noticias.

Asimismo, aseguró que Katherine se encontraba estudiando cosmetología y que aspiraba a ser una profesional. Sin embargo, también contó que notó que su hija pasaba mucho tiempo en redes sociales recientemente, por lo que decidió retirarle el celular. El día de su desaparición, su madre asegura que no fue a estudiar y que salió con un compañero del Instituto.

La denuncia fue interpuesta el pasado lunes, en la Comisaría de Huaycán, pero no fue hasta este jueves que fue derivada a la Fiscalía. “No quiero que mi hija sea un caso más de secuestro, violación o descuartización”, dice.

INACCIÓN DE LA POLICÍA

La madre de la menor aseguró que la Policía Nacional no ha querido colaborar con la búsqueda de su menor hija. “Nos dijeron que hay muchos casos. La Policía no ha hecho absolutamente nada. Yo les dije que tenía el celular de mi hija y me dijeron eso es bien difícil, eso solo se da en casos de congresistas, en casos importantes”, denuncia.

El padre de la adolescente, Jorge Ríos, asegura que en la misma comisaría le dijeron que la denuncia regresaría desde Fiscalía “porque estaba mal hecha”.

“Les explicamos que tenemos algunas pistas, que estamos indagando por nuestros propios medios, pero la Policía no nos hace caso, nos dicen que no se puede. ¿Para qué está la autoridad si no tenemos el apoyo?”, acotó.