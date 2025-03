Cae nueva estructura en incendio en Barrios Altos y complica labor de los bomberos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El incendio se viene registrando en la cuadra 10 del jirón Junín en Barrios Altos. | Fuente: RPP

Una nueva estructura colapsó a causa del incendio de código tres que se viene registrando en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, según informó el jefe de la cuarta comandancia departamental Lima centro de los bomberos, Fredy Rivera.

Un equipo de RPP, que se encuentra en la zona, comprobó que un fuerte estruendo resonó en la cuadra 10 del jirón Junín, asustando a todos los vecinos. Posteriormente, el alto mando de los bomberos informó que el sonido fue producto del desplome de la infraestructura de uno de los inmuebles alcanzados por las llamas.

La caída de parte de la edificación ha afectado la labor de los bomberos, quienes han tenido que ponerse a buen recaudo para resguardar su integridad física.

Jefe de los bomberos descarta que el incendio se haya reavivado

Más temprano, en diálogo con RPP, Fredy Rivera negó que el incendio se haya “reavivado”. Al respecto, explicó que las llamas se han extendido a zonas que, en un inicio, no habían sido afectadas.

“No, no [se] ha reavivado [el fuego] porque las partes que se extinguieron siguen apagadas. Lo que ha pasado es que, al no tener acceso directo a las zonas comprometidas, este fuego ha ido progresando y ha dado mayor compromiso a otras áreas que no estaban comprometidas en su momento por la dificultad de las alturas. Del otro lado, nosotros tenemos dos edificaciones colapsadas. En la mañana, colapsó una y ahora, en la tarde, colapsó la segunda. Entonces, eso me limita para poder autorizar el ingreso de personal hacia el interior para poder hacer trabajo de extinción o remoción”, explicó.