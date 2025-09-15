Cercado de Lima: Av. Miguel Grau es cerrada totalmente por obras en la Vía Expresa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La concesionaria aseguró que habrá un acceso especial para emergencias, garantizando que ambulancias y bomberos | Fuente: RPP

La avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, ha sido cerrada totalmente desde el jirón Junín hasta la avenida Aviación, debido a trabajos de reconstrucción que se llevarán a cabo durante un período de 90 días. Esta situación, anunciada por la concesionaria encargada de las obras, afectará tanto el tránsito privado como el público en una de las arterias viales más transitadas de la capital.

El cierre se realizó en medio del tráfico, dejando un único paso para vehículos de carga pesada y algunos transportes públicos que se encontraban en ruta. Con el objetivo de mitigar los inconvenientes, se han habilitado desvíos temporales en el área, especialmente para los vehículos que circulan entre el Cercado de Lima y el distrito de El Agustino.

Adicionalmente, se indicó que se cerrará la salida de la avenida Nicolás Ayllón. La Policía de Tránsito se encuentra apoyando en la redirección de los vehículos hacia vías alternas, como el jirón Lucanas y diversos tramos de la avenida Grau, que aún permanecerán operativos.

No obstante, todavía existe preocupación sobre la falta de opciones de tránsito seguro para los peatones, que pasan por zonas muy concurridas y potencialmente peligrosas.

Tráfico y acceso para emergencias

De acuerdo con los conductores, las rutas de desvío presentan un tráfico considerable, lo que podría provocar demoras de hasta una hora, dependiendo del momento del día. En tanto, la concesionaria aseguró que habrá un acceso especial para emergencias, garantizando que ambulancias y bomberos puedan ingresar al Hospital 2 de Mayo durante todo el período de cierre.

Con ello, la avenida Miguel Grau se une a otros tramos que están en proceso de mejora. Ello, pese a la preocupación de los ciudadanos por la prolongación de las obras y sus efectos adversos en su vida diaria.