Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 15 de agosto | (Nuestra Señora de los Dolores) - "Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo"
EP 1079 • 12:38
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Cercado de Lima: Av. Miguel Grau es cerrada totalmente por obras en la Vía Expresa

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

Con el objetivo de mitigar los inconvenientes, se han habilitado desvíos temporales en el área, especialmente para los vehículos que circulan entre el Cercado de Lima y el distrito de El Agustino.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Obras
00:00 · 05:22
La concesionaria aseguró que habrá un acceso especial para emergencias, garantizando que ambulancias y bomberos
La concesionaria aseguró que habrá un acceso especial para emergencias, garantizando que ambulancias y bomberos | Fuente: RPP

La avenida Miguel Grau, en el Cercado de Lima, ha sido cerrada totalmente desde el jirón Junín hasta la avenida Aviación, debido a trabajos de reconstrucción que se llevarán a cabo durante un período de 90 días. Esta situación, anunciada por la concesionaria encargada de las obras, afectará tanto el tránsito privado como el público en una de las arterias viales más transitadas de la capital.

El cierre se realizó en medio del tráfico, dejando un único paso para vehículos de carga pesada y algunos transportes públicos que se encontraban en ruta. Con el objetivo de mitigar los inconvenientes, se han habilitado desvíos temporales en el área, especialmente para los vehículos que circulan entre el Cercado de Lima y el distrito de El Agustino.

Adicionalmente, se indicó que se cerrará la salida de la avenida Nicolás Ayllón. La Policía de Tránsito se encuentra apoyando en la redirección de los vehículos hacia vías alternas, como el jirón Lucanas y diversos tramos de la avenida Grau, que aún permanecerán operativos.

No obstante, todavía existe preocupación sobre la falta de opciones de tránsito seguro para los peatones, que pasan por zonas muy concurridas y potencialmente peligrosas.

Tráfico y acceso para emergencias

De acuerdo con los conductores, las rutas de desvío presentan un tráfico considerable, lo que podría provocar demoras de hasta una hora, dependiendo del momento del día. En tanto, la concesionaria aseguró que habrá un acceso especial para emergencias, garantizando que ambulancias y bomberos puedan ingresar al Hospital 2 de Mayo durante todo el período de cierre.

Con ello, la avenida Miguel Grau se une a otros tramos que están en proceso de mejora. Ello, pese a la preocupación de los ciudadanos por la prolongación de las obras y sus efectos adversos en su vida diaria.

Te recomendamos

Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
reconstrucción tránsito Lima Avenida Grau Desvíos

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA