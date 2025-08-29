Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Cuatro niños se salvan de morir luego de que un camión impactara contra dos viviendas en Carabayllo

El vehículo quedó metido dentro de una de las viviendas.
El vehículo quedó metido dentro de una de las viviendas. | Fuente: Rotafono RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La Policía Nacional investiga las causas de este accidente. Los vecinos exigen que el dueño de este camión se haga cargo de la reparación de ambas casas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 04:31

Cuatro niños se salvaron de morir este viernes luego de que un camión se estrellara contra dos precarias viviendas donde estaban los menores. Esto se dio en la zona de Punchauca, en el kilómetro 24 de la avenida Tupac Amaru, en Carabayllo.

El padre de dos de los menores afectados contó al Rotafono de RPP que la unidad impactó contra su vivienda y destruyó todo. No obstante, destacó que sus hijos no sufrieron heridas ni cortes pues en ese momento estaban en la sala realizando sus tareas.

"Gracias a Dios mis hijos estaban en la sala. El camión ha pasado a centímetros de mis hijos. Tengo dos niños: de 13 y 4 años", contó  al respecto de este accidente. 

Los otros dos niños, que estaban en la otra vivienda que resultó dañada por el impacto del camión también se encuentran a salvo. 

La Policía Nacional investiga las causas del accidente vehicular y los vecinos exigen al propietario del camión hacerse cargo de los gastos para la refacción de las dos casas. 

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Carabayllo Policía Nacional

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA