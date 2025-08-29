Cuatro niños se salvan de morir luego de que un camión impactara contra dos viviendas en Carabayllo

La Policía Nacional investiga las causas de este accidente. Los vecinos exigen que el dueño de este camión se haga cargo de la reparación de ambas casas.

Cuatro niños se salvaron de morir este viernes luego de que un camión se estrellara contra dos precarias viviendas donde estaban los menores. Esto se dio en la zona de Punchauca, en el kilómetro 24 de la avenida Tupac Amaru, en Carabayllo.

El padre de dos de los menores afectados contó al Rotafono de RPP que la unidad impactó contra su vivienda y destruyó todo. No obstante, destacó que sus hijos no sufrieron heridas ni cortes pues en ese momento estaban en la sala realizando sus tareas.

"Gracias a Dios mis hijos estaban en la sala. El camión ha pasado a centímetros de mis hijos. Tengo dos niños: de 13 y 4 años", contó al respecto de este accidente.

Los otros dos niños, que estaban en la otra vivienda que resultó dañada por el impacto del camión también se encuentran a salvo.

La Policía Nacional investiga las causas del accidente vehicular y los vecinos exigen al propietario del camión hacerse cargo de los gastos para la refacción de las dos casas.