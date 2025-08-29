Triple asesinato en SJL: esto es lo que se sabe del violento crimen perpetrado afuera de una discoteca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El coronel PNP Marcial Flores brindó detalles en torno el triple crimen que ha conmocionado SJL. | Fuente: RPP

Un violento crimen ha conmocionado Lima. Tres hombres fueron asesinados a balazos afuera de una discoteca de la segunda cuadra del jirón Huiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de la capital.

Testigos contaron a RPP que las víctimas estaban libando licor afuera del local nocturno, cuando de pronto aparecieron dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta.

Los sicarios sacaron sus armas y dispararon múltiples veces contra sus objetivos. Los tres hombres murieron en el acto, mientras que los pistoleros huyeron raudamente junto con un tercer cómplice, que los esperaba metros más adelante; según se aprecia en imágenes de cámaras de seguridad.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Saúl Ernesto Cayllaga Quispe (42), dueño de la discoteca; Humberto Percy Rodríguez Huamán (45), sonidista del local nocturno; y Braulio Víctor Asensios Collados (29), administrador del negocio.



Las víctimas fueron interceptadas afuera de una discoteca de SJL. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

¿Cuál es el móvil del triple homicidio?

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del triple homicidio, para comenzar con las diligencias de ley. Los peritos no encontraron casquillos de bala en las inmediaciones, por lo que se presume que los sicarios utilizaron revólveres en el ataque armado.

Sobre las primeras hipótesis en torno al violento crimen, el coronel PNP Marcial Flores, jefe de la División Policial Este 1, indicó que se trataría de un ajuste de cuentas.

De hecho, el alto mando indicó que Cayllaga Quispe, dueño de la discoteca, fue detenido, a mediados del 2024, junto con 14 ciudadanos venezolanos en un megaoperativo policial, tras lo cual estuvo recluido en prisión varios meses.

“Efectivamente, fue intervenido acá en este local por personal de la Grecco de San Juan de Lurigancho, por flagrancia delictiva, por tenencia ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de droga y receptación agravada”, declaró el coronel PNP.

“Como consecuencia de ello, él y 14 ciudadanos venezolanos fueron denunciados ante el Ministerio Público y sometidos a proceso judicial y estuvieron internados en un establecimiento penitenciario de la capital. Sin embargo, ha obtenido su libertad y en los próximos días iba a haber una serie de audiencias judiciales al respecto”, añadió.

En tanto, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que ha formado un equipo especializado de investigación criminal de la Policía Nacional para ubicar y capturar a los responsables del triple asesinato.

“Asimismo, se dispuso la activación del ‘Plan Cerco’ en la zona, así como el empleo de agentes de inteligencia y peritos de criminalística”, indicó en un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

