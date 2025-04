Carabayllo: padres piden mayor señalización tras accidente que dejó una adulta mayor fallecida cerca a colegio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los padres de familia de la Escuela Bicentenario 2051 se mostraron preocupados tras el trágico accidente. | Fuente: RPP

Una adulta mayor falleció y otras cuatro resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 21 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. El siniestro se produjo luego que una camioneta gris descendió sin control y a excesiva velocidad por el jirón Prado.

Tras el accidente ocurrido el último martes, 1 de abril, los padres de la Escuela Bicentenario 2051, institución educativa que se encuentra cerca de la zona, exigieron a las autoridades que se coloquen semáforos y rompemuelles para proteger a los estudiantes del colegio.

“Lo que necesitamos es un semáforo y rompemuelles. Es más, yo tengo entendido que hace más de 10 años que se ha presentado el proyecto para ese semáforo y hasta ahorita nos han dejado abandonados”, expresó una mamita.

Asimismo, otra madre de familia le solicitó al alcalde del distrito, Pablo Mendoza, que se construyan veredas y reiteró el pedido de colocar elementos de señalización en el lugar.

“Si el alcalde pudiera, por favor, que nos deje espacio limpio en las veredas. Mire cómo están todos esos carros, mire cómo vienen los niños. No hay veredas, no hay señalización y no hay semáforos tampoco. En hora punta los camiones están pasando por toda la Panamericana y los niños se están exponiendo”, añadió.

En esa misma línea, otra progenitora indicó que por la zona pasan vehículos a gran velocidad y solo la disminuyen cuando hay presencia policial.

“Los carros pasan a gran velocidad, solamente bajan la velocidad cuando viene la policía. Pasan volquetes a gran velocidad, ni siquiera se detienen porque los niños están cruzando. Debería haber un semáforo”, manifestó.

Cámaras de seguridad captaron el trágico accidente

Las cámaras de seguridad de la zona grabaron el trágico accidente que generó el fallecimiento de una adulta mayor. En las imágenes se ve como una camioneta gris desciende a toda velocidad por el jirón Prado.

Un hombre que iba en la parte trasera del vehículo saltó en pleno trayecto. Posteriormente, la unidad atropelló a dos personas, a una adulta mayor, quien falleció por el impacto, y terminó colisionando contra una combi.

La víctima mortal fue identificada como Fabiana Domitilia Pérez Rodríguez.