Carlos Bruce juró como nuevo alcalde de Surco | Fuente: Andina

Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, recalcó este lunes que no se darán más conciertos en su distrito sino se hacen en locales insonorizados. En tal sentido, expresó también que para la realización de estos eventos se deben dar algunas condiciones.

"En Surco ya no se van a hacer más conciertos como los que se han estado haciendo en el pasado. No vamos a permitir conciertos en lugares que no están insonorizados porque eso es una molestia para todos los vecinos del distrito y de San Borja. Estos eventos generan atoro de tráfico que son insoportables y por su diseño, no solo los aforos que no se respetan, sino el diseño de escape que tienen estos locales que ponen en riesgo vidas humanas. Surco ya tuvo una desgracia años atrás que se llamó Utopía. No permitiremos que una desgracia como esa vuelva a ocurrir", expresó.

Carlos Bruce también anunció también que se eliminó el acuerdo que autoriza el empleo de grúas para la retención de vehículos mal estacionados en su distrito. Esta fue una de sus primeras acciones tras asumir el cargo de máxima autoridad en Surco.

"Se llevaban tu carro y te hacían pagar hasta mil soles. Ese contrato ya no va más. No tiene vigencia y ese sistema de grúas ya no va a continuar. Eso no significa que vas a cuadrar donde quieras porque te van a multar, pero no se llevarán tu auto", explicó el burgomaestre.

El alcalde de Surco juró al cargo y su primer discurso como autoridad edil anunció que volverá a otorgar las licencias municipales a las asociaciones de emolienteros en su distrito, luego que la anterior gestión se lo prohibiera.



El problema de Arena Perú

La decisión de Bruce responde a las imágenes difundidas luego de un evento realizado en el Arena Perú en octubre. En las fotos, se ven a miles de jóvenes aglomerados en el puente peatonal de la avenida Javier Prado y en las escaleras de este.

Para el nuevo burgomaestre esto puede ocasionar accidentes, embotellamiento y la alteración del funcionamiento normal de la ciudad.

En noviembre pasado, la gestión anterior tuvo que clausurar el Arena Perú luego de que no se respetarán los aforos permitidos para el concierto de Juan Luis Guerra en Lima. El artista tenía dos eventos programados en el lugar, pero solo pudo dar uno.

"Desde hace semanas venimos diciendo que estos locales donde se hacen conciertos son una bomba de tiempo esperando explotar. Arena Perú es un local donde cuando la gente sale del mismo entra en un embudo que es una vereda de cinco metros de ancho en donde salen 10 mil personas cuando estos locales deben ir de menos a más en la medida que haya más espacio", declaró Carlos Bruce en Economía para Todos de RPP.