Casos de violencia escolar se incrementan: ¿cómo evitar estos conflictos?

De acuerdo a cifras del Ministerio de Educación, en lo que va del 2025 se reportaron más de 10 mil casos de violencia escolar, una cifra que refleja el impacto de esta situación en el bienestar físico, emocional y académico de niños y adolescentes.

Ante esta grave cifra, expertos en psicología y educación resaltan la necesidad de implementar un enfoque integral que involucre tanto a padres como a docentes en la lucha contra la violencia escolar. Señalan que este trabajo debe comenzar en el hogar, primer espacio donde niños y adolescentes aprenden a gestionar sus emociones y a construir relaciones basadas en el respeto.

“El ejemplo de los padres es determinante. Si un niño crece en un entorno donde los conflictos se resuelven con gritos o indiferencia, será muy difícil que aprenda a gestionarlos de manera pacífica”, sostuvo Javier Rojas, coordinador de Bienestar del Colegio de la Inmaculada.

Asimismo, advierte que los conflictos no solo dejan huellas en el bienestar emocional de los niños, sino que también repercuten en su aprendizaje y en la forma en que se relacionan con los demás.

Los especialistas recomiendan a los padres de familia poner en práctica acciones cotidianas que generen cambios positivos:

1. Escuchar con calma. Ante un conflicto, es fundamental escuchar a los hijos sin interrumpirlos ni juzgarlos. Esto les enseña que sus emociones son válidas y que siempre hay un espacio para expresarse.

2. Promover el diálogo en casa. Conversar sobre lo que sienten y piensan, incluso en situaciones de desacuerdo, ayuda a que los niños comprendan que las diferencias se resuelven conversando y no peleando.

3. Evitar normalizar la violencia. Frases como “los niños son así” o “que se defiendan solos” invisibilizan el problema. Validar el respeto mutuo es clave para prevenir conductas agresivas.

4. Reforzar las conductas positivas. Reconocer y felicitar a los hijos cuando muestran empatía o logran resolver un conflicto pacíficamente refuerza este aprendizaje.

5. Trabajar la empatía. Ponerse en el lugar del otro es una habilidad que se puede entrenar. Preguntarles “¿cómo crees que se sintió tu compañero?” ayuda a que los niños comprendan las consecuencias de sus acciones.



Escuela y familia deben trabajar de la mano

La prevención de la violencia no puede recaer solo en las familias. Las escuelas también tienen la responsabilidad de crear espacios de convivencia sana, impulsar talleres de resolución de conflictos y promover proyectos que fortalezcan la empatía entre los estudiantes.

“La violencia escolar no es un problema ajeno, ocurre en los patios y en las aulas, incluyendo las redes sociales de nuestros hijos. La burla, el comentario irónico, los gestos hirientes que pasan desapercibidos, e incluso llegan a ser normalizados, pueden dejar cicatrices emocionales profundas y afectar su futuro académico y social", añade Rojas.

Por eso, continúa, padres y docentes deben caminar juntos, con diálogo, empatía y prevención constante, para enseñar a los niños y adolescentes que la verdadera fortaleza está en resolver los conflictos con respeto y no con violencia”.