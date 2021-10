Centro de Lima: fiscalizadores retiraron a ambulantes del jirón Cusco

Los ambulantes estaban ubicados en las cuadras 7 y 8 del jirón Cusco. | Fuente: RPP

Fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de Lima retiraron a los ambulantes que se habían instalado en las cuadras 7 y 8 del jirón Cusco, en inmediaciones de la zona comercial de Mesa Redonda.

Los informales lanzaron piedras y palos para evitar ser desalojados, pero fueron replegados por la autoridad. Sin embargo, se reportó que cuatro personas resultaron heridas tras el enfrentamiento.

Los ambulantes se replegaron hasta la cuadra 9 del jirón Cusco. Ellos esperaban que los fiscalizadores y serenos se retiren para volver a ocupar la vía pública, pero al cierre de esta nota estaba llegando un nuevo contingente de agentes ediles.

Piden reubicación

En diálogo con RPP Noticias, los ambulantes pidieron a las autoridades de Lima ser reubicados en otra zona para poder trabajar. Muchos de ellos eran comerciantes formales de Mesa Redonda, pero sus negocios quebraron durante la pandemia de la COVID-19, por lo que tuvieron que ponerse a vender en la calle.

“Yo quiero que nos apoyen, porque realmente necesitamos trabajar. No tengo un sueldo, no me dieron un bono. Pido que nos ayuden a reubicarnos, que no nos traten así, como si fuéramos animales. No es justo, señorita”, dijo la ambulante Rosa Huamaní.

Cabe recordar que vecinos del Centro de Lima denunciaron a través del Rotafono la presencia de los ambulantes, que han invadido las veredas impidiendo el libre tránsito. Según señalaron, los informales no solo generan caos y desorden, sino que dejan sucia la vía pública.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: