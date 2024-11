Cercado de Lima: damnificados, viviendas destruidas y contaminación tras incendio en almacén en Barrios Altos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Cercado de Lima: situación de los damnificados tras incendio en almacén en Barrios Altos [VIDEO]

Dos unidades de los bomberos continúan esta mañana en la cuadra 9 del jirón Cusco, en Barrios Altos, Cercado de Lima, donde se registró un incendio en un almacén de cinco pisos. La emergencia ocurrió ayer, miércoles, en un inmueble en el que se almacenaban diversos productos, entre ellos material pirotécnico.

Un equipo de RPP observó en el lugar que los bomberos aún utilizan agua para que las llamas de fuego no vuelvan a encenderse. Asimismo, se puede ver grandes cantidades de humo blanco que se desprenden del almacén, que ha quedado quemado.

El incendio fue confinado pasadas las 3 de la tarde del miércoles, pero los bomberos continúan en la zona para apagarlo por completo. Un total de 36 unidades de los bomberos se movilizaron para atender la emergencia.

Situación de damnificados

Juan, uno de los damnificados, dijo a RPP que vio primero unos fuegos artificiales, los que presuntamente habrían originado el incendio.

“Estaba en el quinto piso. El incendio ocurrió en la quinta. En un momento, hubo fuegos artificiales que cayó al quinto piso [sic]. Ahí fue que pasó todo el incendio. Primero lo que hacíamos era rescatar de acá arriba para que el almacén no se incendie. De un momento a otro, algo reventó y llegó al quinto piso y ahí se quemó”, dijo.

El trabajador indicó que se habría perdido entre 3 o 4 millones de soles en mercadería que estaba almacenada en el almacén. El hombre pasó la noche en el lugar debido a la falta de seguridad y para evitar que delincuentes ingresen a robar.

“La policía nos dijo que nos iba a brindar seguridad, pero en la madrugada no hubo ningún policía, por eso me he tenido que quedar porque habían personas que querían entrar a robar a la tienda”, indicó.

Viviendas destruidas

El comandante Rafael Lozano, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de los Bomberos de Lima Centro, indicó que seis viviendas quedaron completamente destruidas y es el último nivel el más afectado por el siniestro, el cual estaba hecho de drywall y donde se hallaba mercadería "amontonada".

"La Municipalidad de Lima nos ha dicho que es un almacén múltiple, dentro de esos almacenamientos hay pirotécnicos, eso es lo que nos han indicado", apuntó.