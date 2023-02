Cercado de Lima: dos manifestantes heridos en nueva protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte

Una movilización en Lima del pasado 4 de febrero. | Fuente: AFP/Referencial

Grupos de manifestantes se concentran en el centro de Lima en una nueva jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República.

La concentración comenzó en la plaza Dos de Mayo y prosiguió en la plaza San Martín desde donde salieron a marchar por las calles, pese que el lugar estuvo cerrado y cercado por efectivos de la Policía Nacional. Misma situación se observó en Paseo de los Héroes Navales, como en el frontis del Palacio de Justicia.

También se movlizaron por el centro histórico de Lima a través de la avenida Bolivia. Un grupo de manifestantes estaba decidiendo ir por la avenida Salaverry o por la avenida Arequipa para continuar con las protestas ante el Gobierno.

Los manifestantes en su recorrido exigieron, una vez más, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Durante la movilización se produjo un enfrentamiento en el cruce de las avenidas 28 de Julio con Arequipa entre los protestantes y las fuerzas policiales, suceso que dejó dos heridos. Ambos, según imágenes de La República, presentan "heridas en la cabeza", por lo que fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza tras recibir los primeros auxilios de los brigadistas.

Pedido del Ejecutivo

Como se recuerda, la presidenta de la República, Dina Boluarte, emplazó al Congreso a ponerse de acuerdo para definir el adelanto de elecciones generales, luego de que el Parlamento rechazara recientemente la iniciativa del Poder Ejecutivo para concretar la fecha de los nuevos comicios.

Durante la conferencia de prensa, realizada en Palacio de Gobierno, la mandataria recordó que su gestión ha presentado dos proyectos para adelantar las elecciones. Así, instó al Parlamento a mirar con “responsabilidad” lo que exige un sector de la población.

“En esa mirada de responsabilidad desde el Ejecutivo hemos planteado dos proyectos de ley para el adelanto de elecciones, una para abril de 2024 y otra para 2023. Yo llamo al Congreso, en ese rol de primer poder del Estado, miremos con responsabilidad lo que las personas y las calles exigen”, aseveró.

Boluarte Zegarra, quien asumió el cargo el 7 de diciembre, en reemplazo de Pedro Castillo, remarcó que desde su Gobierno “no tenemos interés de agarrarnos y sostenernos de manera no democrática del poder”.









Sobre Dina Boluarte

La congresista Susel Paredes, integrante de la bancada de Integridad y Desarrollo, explicó por qué −a su juicio− la presidenta Dina Boluarte no renuncia a la Presidencia de la República.



“Dina Boluarte nunca va a renunciar por una sencilla razón: porque como hay muertos por proyectil de armas de fuego de las fuerzas armadas y policiales en distintas regiones, pero que constituyen asesinatos, ejecuciones, ya marcan un patrón; se podría decir que son sistemáticas las acciones que podrían venir de una orden y la jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales quién es: la presidenta de la República. Ella deja el cargo y podría irse presa. ¿Se va a arriesgar a eso? No se va a arriesgar. No va a renunciar”, dijo en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV.

Para la legisladora Susel Paredes, la salida a la crisis política que vive el país es el adelanto de elecciones generales.



“La salida a este momento de conflicto político no es mayor ejecución presupuestal, arreglar un hospital o mejorar una carretera. Aquí el tema no es de cosas, aquí el tema es político. Hay peruanos y peruanas que sienten traicionados. Esta salida no se va a hacer mejorando algunas condiciones, sino que tiene que resolverse con salidas políticas. Y la única salida política es el adelanto de elecciones”, agregó.