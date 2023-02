Susel Paredes: "Dina Boluarte nunca va a renunciar" porque "podría irse presa por las muertes por armas de fuego" durante las protestas

La congresista Susel Paredes, integrante de la bancada de Integridad y Desarrollo, explicó por qué −a su juicio− la presidenta Dina Boluarte no renuncia a la Presidencia de la República.



“Dina Boluarte nunca va a renunciar por una sencilla razón: porque como hay muertos por proyectil de armas de fuego de las fuerzas armadas y policiales en distintas regiones, pero que constituyen asesinatos, ejecuciones, ya marcan un patrón; se podría decir que son sistemáticas las acciones que podrían venir de una orden y la jefa suprema de las fuerzas armadas y policiales quién es: la presidenta de la República. Ella deja el cargo y podría irse presa. ¿Se va a arriesgar a eso? No se va a arriesgar. No va a renunciar”, dijo en una entrevista con el programa Todo se sabe de RPP TV.

Para la legisladora Susel Paredes, la salida a la crisis política que vive el país es el adelanto de elecciones generales.



“La salida a este momento de conflicto político no es mayor ejecución presupuestal, arreglar un hospital o mejorar una carretera. Aquí el tema no es de cosas, aquí el tema es político. Hay peruanos y peruanas que sienten traicionados. Esta salida no se va a hacer mejorando algunas condiciones, sino que tiene que resolverse con salidas políticas. Y la única salida política es el adelanto de elecciones”, agregó.

Ampliación de la legislatura

Por otro lado, Alejandro Muñante, vicepresidente del Congreso, señaló que la ampliación de la legislatura hasta el 17 de febrero será para ver el pedido de facultades solicitadas por el Gobierno, pero no mencionó acerca de la posibilidad de debatir nuevamente el adelanto de elecciones.

"Se amplía principalmente por las facultades legislativas que ha solicitado el Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica. En esta semana ya la comisión de Economía y Descentralización tienen que emitir sus diferentes dictámenes y ser puestas a debate en el pleno del Congreso. Esperemos que se pueda llegar las iniciativas para que el gobierno publique los decretos legislativos", manifestó en La Rotativa del Aire - Edición Noche de RPP.

Susel Paredes criticó la desconexión del Congreso con la ciudadanía. | Fuente: Congreso