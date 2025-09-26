Últimas Noticias
Cercado de Lima: incendio de gran magnitud consume feria de artesanías en la avenida 28 de Julio

Ernesto Astonitas

Hasta 10 unidades del Cuerpo de Bomberos han llegaron al punto para atender la emergencia, declarada minutos después de las seis de la mañana.

Lima
A través del Rotafono, oyentes de RPP reportaron un incendio de gran magnitud en la una feria de artesanía de la cuadra 7 de la avenida 28 de Julio -muy cerca de la avenida Garcilaso de la Vega-, en el Cercado de Lima.

Hasta 10 unidades del Cuerpo de Bomberos han llegado al lugar para atender la emergencia, declarada minutos después de las seis de la mañana, según el portal de emergencias.

Incendio en Callao se registró anoche

La noche de ayer también se reportó un incendio de gran magnitud que afectó a cinco viviendas, cerca del cruce de las avenidas República de Panamá y Guardia Chalaca, en la provincia constitucional del Callao.

Hasta diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada anoche, al promediar las 10:00 p.m., según consignaba la página web de la institución.

Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre del Callao, dijo a RPP que el incendio fue catalogado como código 2.

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
