Incendio de gran magnitud afectó a cinco viviendas en el Callao

El fuego afectó a cinco viviendas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Un incendio de gran magnitud afectó a cinco viviendas, cerca del cruce de las avenidas República de Panamá y Guardia Chalaca, en la provincia constitucional del Callao.

Hasta diez unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, declarada anoche, al promediar las 10:00 p.m., según consigna la página web de la institución.

En diálogo con RPP, Larry Lynch, subgerente de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastre del Callao, aseguró que el incendio pudo ser controlado por los bomberos.

“Este es un incendio catalogado por los bomberos como código 2. Hasta el momento, hay cinco viviendas afectadas por este incendio. Ya está controlado”, refirió el funcionario chalaco.



Familias damnificadas

Afortunadamente, no se han registrado heridos ni víctimas mortales por este incendio, aunque los daños materiales son cuantiosos.

El municipio chalaco informó que las familias damnificadas recibirán apoyo con vivienda temporal, alimentación y asistencia.

Una vez que culminen las labores de los bomberos, la Policía Nacional realizará las investigaciones pertinentes a fin de determinas las causas del fuego.

