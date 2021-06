Mototaxis informales | Fuente: Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima informó que entre enero y la primera quincena de junio impuso 1 341 actas de control a conductores de mototaxis por incumplir la norma municipal en diversas calles del Cercado.



Del total de unidades fiscalizadas, 1 338 mototaxis no contaban con la autorización respectiva para circular, presentaban deficientes condiciones técnicas, no tenían Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni certificado de inspección vehicular, entre otras faltas.



Estos fueron multados con S/660, monto equivalente al 15% de una UIT (unidad impositiva tributaria). Asimismo, se detectó que dos mototaxis formales dejaban y recogían pasajeros en paraderos no autorizados. Los conductores de estas unidades fueron multados con el 2.5% de una UIT, es decir, S/110.



Resistencia a intervenciones



También se intervino a un mototaxi formal pero que no contaba con el SOAT, que fue sancionado con el 5% de una UIT, equivalente a S/220. Durante los operativos, varios de los conductores informales se resistieron a las intervenciones e incluso insultaron al personal municipal.



En el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19, a diario los inspectores de tránsito de la Gerencia de Movilidad Urbana toman la temperatura a los choferes de mototaxis; asimismo, verifican el uso correcto de la mascarilla, el aforo de pasajeros y el uso de alcohol para la desinfección de manos.



La Municipalidad de Lima señaló que ejecuta estas acciones de control, de manera constante, en los jirones Huanta, Huallaga, Lucanas, Huancavelica, Andahuaylas, Áncash y Miguel de Cervantes. Igualmente, en las avenidas Grau, Nicolás Dueñas, Héroes Navales, Enrique Meiggs, Nicolás de Piérola, Nicolás Ayllón y Materiales.

"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

