Cientos de personas recibieron el Año Nuevo en la playa Agua Dulce

Lima Personas llegaron a Agua Dulce para recibir el Año Nuevo.

La fiesta se vivió en Chorrillos. El alcalde del distrito limeño, Fernando Velasco Huamán, indicó que más de dos mil personas llegaron al balneario de Agua Dulce para recibir el año 2024.

En conversación con RPP, la autoridad indicó que decomisaron alrededor de 900 unidades de bebidas alcohólicas y que no se permitió la instalación de carpas en el lugar.

“El día de ayer, en la noche, hemos recibido un aproximado de 2 000 a 2 500 personas en la playa Agua Dulce. Se han decomisado, incluso, 900 unidades de bebidas alcohólicas, entre latas de cerveza, botellas y latas de licor”, indicó la autoridad en un primer momento.

“El día de hoy, se puede apreciar una playa completamente limpia. No hay ningún residuo. No se ha permitido la instalación de carpas. No se ha permitido el consumo de bebidas alcohólicas. No se ha permitido el ingreso de comercio ambulatorio, así que hemos tenido bien controlado el tema ayer en la noche”, complementó.

Limpieza de Agua Dulce

Por otro lado, indicó que todos los días se recogen nueve toneladas de desechos en la playa. Además, aseguró que la limpieza empieza a las 4:00 a.m. y que está a cargo del municipio y de las asociaciones que trabajan en el lugar.

“Nosotros recogemos nueve toneladas diarias de basura en Agua Dulce. Eso lo hacemos en coordinación con asociación de emprendedores que trabaja aquí. Cada uno de ellos es responsable del mantenimiento de esta playa y de la parte de cada uno de ello, para que se mantenga la playa limpia”, indicó en un inicio.

“Aproximadamente, a las cuatro de la mañana, personal de limpieza pública del municipio de Chorrillos ingresa a Agua Dulce y, a través de una técnica de barrido, logramos recoger estas nueve toneladas”, complementó.

Por último, el alcalde indicó que este 1 de enero es el día más importante para Agua Dulce, pues el 85 % de las personas que baja a Costa Verde se dirigen a la playa de Chorrillos.