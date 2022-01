Chorrillos: mujer atacada por perro pitbull necesita ser operada

Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

La señora Aydée Pomasoncco fue atacada por un perro pitbull el pasado 6 de enero cuando se dirigía a un mercado cerca de la avenida Huaylas, en Chorrillos. El peligroso can, que estaba sin correa y sin bozal, se abalanzó sobre la mujer y le mordió la pierna, el brazo y el rostro.

Las peores lesiones las sufrió en el brazo derecho, que utilizó para defenderse de los ataques del perro: la mujer sufrió triple rotura en los huesos de ese brazo, y actualmente lo tiene inutilizado.

Aydée Pomasoncco contó que necesita ser operada, pero hasta el momento, más de 20 días después del ataque, el Seguro Integral de Salud (SIS) no le programa la intervención.

“Estoy con el brazo roto, necesito una operación, clavos en mi brazo. Mi brazo está inválido. Desde el 6 de enero hasta la fecha no tengo la atención suficiente, necesito la operación”, manifestó a través del Rotafono.

“En el SIS me dicen que los trámites para clavos demoran. Me dicen que tienen que hacer los trámites, que estos demoran. Desde el 6 de enero que tuve el ataque, mi mano está inválida, no la puedo mover. El hueso está roto”, añadió.

¿Y la dueña del perro?

Aydée Pomasoncco denunció que la dueña del perro, identificada como Nicolasa Rivera Romero, no ha asumido su responsabilidad ni la apoyado económicamente tras el ataque. Todo lo contrario, la mujer le ha dicho que no la ayudará debido a que interpuso una denuncia ante la Policía Nacional.

“No se hicieron cargo, nunca me han dicho nada. A los dos días (del ataque) que fui a poner la denuncia, la señora me dijo que para qué la había denunciado, que peor ahora no me iba ayudar en nada”, relató.

La señora Aydée Pomasoncco es cosmetóloga y recicladora, oficios que no puede ejercer debido a las lesiones sufridas, por lo que hizo un llamado al SIS para que agilice los trámites y programe su operación lo antes posible.



