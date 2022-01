Niño de 9 años con leucemia necesita donantes de sangre y plaquetas para su tratamiento

Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

El pequeño Julio Peralta Yaipén, de apenas 9 años, viene luchando contra la leucemia mieloide aguda, un agresivo cáncer hematológico y de la médula ósea, por lo que necesita iniciar sus quimioterapias.

A través del Rotafono, Kathy Yaipén, madre del menor, hizo un desesperado pedido de ayuda para encontrar donantes de sangre y plaquetas, ya que sin esto no puede iniciarse el tratamiento de su hijo.

“Estoy destrozada. Ahora me encuentro mal, porque no tengo familia acá en Lima (son naturales de Chiclayo). No tengo a nadie en Lima quien me pueda ayudar de esa manera. Les clamo, por favor, que me ayuden a conseguir los donantes que mi niño requiere”, manifestó.

Ayuda necesaria

Kathy Yaipén detalló que su hijo necesita donantes de sangre O+ y A+, así como plaquetas.

Quienes deseen apoyar a esta familia, pueden acercarse a donar al Banco de Sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La historia clínica del menor está bajo el número 666008.

También pueden comunicarse con la señora Kathy Yaipén al teléfono 978837636.



