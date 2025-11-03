Sujetos disparan contra bus de empresa ETUL4SA en Chorrillos a pocas horas del paro de transportistas

El hecho se registró en la av. Guardia Civil. La unidad quedó con varias lunas destrozadas por los impactos de bala.

Chorrillos: Sujetos disparan contra bus de empresa ETUL4SA a pocas horas del paro de transportistas | Fuente: Difusión

Un bus de la empresa ETUL4SA, que cubre la ruta San Juan de Lurigancho – Chorrillos, conocida como la línea E, fue atacada esta noche a balazos por unos sujetos a la altura de la cuadra 3 de la avenida Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos.

Videos que llegaron al Rotafono de RPP mostró cómo uno de los disparos rompió la luna lateral cerca de la puerta de ingreso. Asimismo, se observan dos impactos de bala en el parabrisas del conductor.

Este nuevo ataque contra un bus de transporte público en Chorrillos se da a pocas horas del paro de transportistas convocado para este martes 4 de noviembre, precisamente como reclamo al Gobierno por el aumento del sicariato y las extorsiones que golpea al sector.

La Policía Nacional inició las diligencias respectivas para las investigaciones. Este hecho no dejó heridos ni fallecidos.