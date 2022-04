Las personas quedan varadas sin la posibilidad de llegar a Lima. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes un usuario reportó mediante el Rotafono de RPP Noticias que transportistas de 'El Chosicano' han bloqueado la Carretera Central ante el paro de transportistas que se ha iniciado hace más de seis días.

César Robles contó que este venía de Chosica a Lima cuando se dio cuenta que en la zona de La Cantuta, una turba de 150 personas se ubicó en modo de protesta y solo habían dos personas de serenazgo en moto intentando controlar la situación.

"No hay efectivos policiales. He visto en el recorrido por la zona del límite de Chosica y Chaclacayo hay un fuerte cordón policial, pero en Chosica no hay nada y ahí están haciendo el cierre de carreteras", manifestó.

Además, expresó que estos buses bajaron a todos los pasajeros que se trasladaban con dirección a Lima y ahora estos se encuentran varados. "Los han bajado y los han retenido", contó.

"En toda la zona de la carretera Chosica-Lima no hay transporte. En todos los paraderos hay gente y no hay transporte, ni el privado se atreve porque en la zona de Huaycán no se sabe cómo está la situación", expresó.

Una situación que se agrava

El ministro de Defensa, José Luis Gadivia, anunció este domingo que entre el 80% y 90% de las carreteras a nivel nacional ya están liberadas y los vehículos pueden circular con normalidad.

El titular del Mindef señaló que esto se logró gracias a un acuerdo con los gremios de transportistas de carga pesada para suspender sus protestas por cinco días.

Gadivia aseguró a TV Perú que Arequipa, Junín y Ayacucho todavía se reportaron problemas con algunos manifestantes, pero ya están solucionando el asunto.

"Esperemos que dentro del transcurso del día esté totalmente reestablecido, entre un 80% a 90% está el tráfico normal en el país”, detalló el titular del Ministerio de Defensa.