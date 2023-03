Ciclón Yaku: cinco datos que debes saber sobre evento meteorológico que afecta al país

El gobierno anunció estado de emergencia en las regiones del norte del país | Fuente: RPP

El ciclón Yaku viene causando desde la semana pasada graves consecuencias en toda la costa norte del Perú. Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque son hasta el momento los más afectados con inundaciones y reactivaciones de quebradas.

Indeci manifestó que hasta el momento hay 8 222 afectados y 33 mil afectados, reportándose 58 fallecidos y 57 heridos, así como ocho desaparecidos. Además, hay 420 viviendas destruidas y 14 mil viviendas afectadas. Las cifras podrán variar en las próximas horas.

¿Qué es un ciclón?

El Senamhi precisó que un ciclón es considerado como una tormenta de rápida rotación originado en los océanos tropicales. Este tiene un centro de baja presión y nubes que van en orden circular como de espiral hacia el punto de inicio.

"Un ciclón es una baja circulación que tiene un movimiento circular de vientos y en este caso, como no está organizada, en la parte superior de la atmósfera tampoco tiene otro componente. Entonces, esto no es un huracán, los vientos no llegan a esas velocidades, pero el huracán tiene tanto el movimiento de arriba como abajo, entonces lo hace organizado y que las velocidades sean mucho más altas", declaró Guillermo Baigorria, titular del Senamhi, en conferencia de prensa.

Ciclón Yaku se sentirá en Lima

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó este viernes que, según estimaciones del Senamhi, el ciclón Yaku descendería hasta el norte de Áncash y ocasionaría un eventual incremento de lluvias en Lima y la activación de las quebradas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín.

“El ciclón Yaku, que está en la parte norte, está descendiendo y eso va a hacer que se incrementen las lluvias en la ciudad de Lima, y se puedan incrementar de nivel el caudal de los ríos Rímac, Lurín y Chillón”, declaró a los medios de comunicación.

Guillermo Baigorria, presidente del Senamhi, explicó que el volumen de las lluvias en Lima Metropolitana será de 5 milímetros, es decir, se acumulará 5 litros de agua por metro cuadrado. En ese sentido, señaló que Lima no es una ciudad con lluvias constantes y, en consecuencia, las viviendas con techos planos acumularán agua y podrían colapsar si no cuentan con un sistema de drenaje adecuado.

Ciclón Yaku no se transformará en un huracán

Raquel Loayza, ingeniera meteorológica del Senamhi, descartó en RPP Noticias cualquier posibilidad de que el ciclón Yaku se convierta en un tifón o un huracán.

"No podría pasar, porque el agua se está calentando solo en esa zona (costa norte), y tenemos la Corriente de Humboldt que es fría y que, aunque por ahora se ha corrido hacia el sur, no podría generarse. Para convertirse en un tifón o huracán (…) no tendría los medios de otras zonas que realmente son cálidas", explicó.

La especialista indicó que actualmente en nuestro país hay condiciones similares a las de zonas tropicales, pero existen diferencias, como la velocidad de los vientos, que descartan cualquier posibilidad de una derivación a tifón.

"Este ciclón no es de las mismas características que uno tropical. Si se acerca un poco más hacia nuestras costas ya se debilita porque el agua solo está cálida en la parte norte. En la parte de Lima, todavía el agua está neutra (…) No puedo estar incursionando como un huracán que viaja y se conecta a tierra", agregó.

Los efectos que causará Yaku

El ciclón continuará, por lo menos, hasta mediados de marzo y según expertos meteorológicos, dejará una mayor sensación de bochorno así como el ya evidente incremento de lluvias en el norte y zona media del Perú.

Las acciones que tomó el gobierno

El titular del Ministerio de Defensa, Jorge Chávez, anunció este viernes que se declarará estado de emergencia desde Tumbes hasta Lima por el impacto que viene causando las fuertes y constantes lluvias ocasionadas por el ciclón Yaku.

Chávez Cresta no dio una fecha de duración de esta declaratoria, pero indicó que ya vienen trabajando para tomar las previsiones necesarias y que evalúan añadir otras dos regiones. Sin embargo, sí dio un estimado de hasta cuándo estaría el ciclón Yaku en las costas peruanas.

"El horizonte que nosotros tenemos, de acuerdo a la comunidad científica, como máximo el 15 de abril. Es la expectativa que tenemos para que el ciclón Yaku salga del territorio peruano y no afecte las condiciones meteorológicas. Quisiera agregar que hubo impacto en la región de San Martin y la localidad de Oxapampa", manifestó el titular del Mindef en conferencia de prensa.