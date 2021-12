La playa Agua Dulce es una de las más concurridas por los veraneantes. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

El distrito de Chorrillos ha decidido ampliar el cierre de playas por Año Nuevo hasta el 3 de enero del 2022, a fin de evitar aglomeraciones que puedan ser focos de contagio de la COVID-19.

Así lo anunció a RPP Noticias el alcalde Augusto Miyashiro, quien justificó la medida debido a que serán fechas “de mucha afluencia de visitantes”, debido al feriado largo decretado por el Gobierno.

“Como dispone el decreto de cierre de playas, nosotros lo hemos extendido hasta el día 3 de enero, dado que cae un sábado y domingo y también esas fechas hay mucha afluencia de visitantes a la playa de Agua Dulce”, comentó la autoridad edil.

Como se recuerda, el Gobierno ha dispuesto el cierre de playas del litoral peruano para el 31 de diciembre y 1 de enero, debido al aumento de casos de la COVID-19 en el país, especialmente por la presencia de la variante ómicron.

Apoyo policial

En tanto, el general PNP Jorge Luis Angulo, jefe de la Región Policial Lima, ratificó que la institución brindará apoyo a los municipios para que se haga respetar el cierre de playas.

“Esteremos atentos para evitar que algún ciudadano que quizás no la tenga clara o no ha entendido el mensaje no puede ingresar a la playa el 31 y el 1ro. El 2 y 3 (de enero) queda a discrecionalidad con los señores alcaldes”, remarcó.



