Clásico de menores: PNP señala que hombre que realizó disparos no tiene antecedentes penales

El director de la Región Policial Lima, general José Zapata, indicó este sábado que el hombre intervenido por realizar disparos al aire, tras un partido de la categoría 2008 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en Lurín, no cuenta con antecedentes policiales.

En declaraciones a la prensa, el general manifestó que este hombre identificado como Jimmy Silva realizó disparos al aire con un arma de su propiedad, luego del arrebato de una banderola que llevaron al encuentro los familiares de los jugadores de Alianza Lima. Sin embargo, precisó que el hombre, que fue intervenido por la Policía, no tiene ninguna requisitoria.

“Estamos hablando de un padre de familia que, por el arrebato de una banderola, llega al nivel de hacer uso de su arma de fuego de su propiedad con disparos al aire. No estamos hablando de personas con antecedentes policiales, no estamos hablando de personas con requisitorias, estamos hablando de una persona común y corriente como cualquiera de nosotros”, dijo.

Al ser consultado sobre por qué se permitió el ingreso de una persona con un arma de fuego a este tipo de encuentros, el general Zapata señaló que los partidos de las divisiones menores no son considerados de alto riesgo, por lo que la presencia policial no es la misma que en un encuentro de la Liga 1. No obstante, dijo que la comisaría local debió tener conocimiento de este encuentro.

Incidente tras clásico de menores en Lurín

Luego del partido disputado en Lurín, barristas de Universitario de Deportes quisieron robar una banderola que llevaron los familiares de los jugadores de Alianza Lima. La situación derivó en una gresca y fue entonces cuando Jimmy Silva sacó su arma de fuego para realizar tres disparos al aire y así amedrentar a los que iniciaron la agresión.

La seguridad de la VIDU de Lurín, que es una de las sedes del Club Universitario de Deportes, intervino junto a efectivos de la Policía Nacional e intervinieron al hombre que portaba el alma, que fue derivado a la comisaría local.

Universitario de Deportes emitió un comunicado poco después del incidente en el que señalaron que los disparos de Jimmy Silva se dieron en circunstancias que desconocían y que le habían permitido el ingreso, pues dijo ser padre de familia de un jugador de Alianza Lima. Ante esta situación, dispusieron prohibir el ingreso de padres del Club Alianza Lima a sus sedes y rechazaron todo tipo de acto de violencia.

Alianza Lima, por su parte, también compartió un comunicado en el que indicaron que barristas de Universitario intentaron agredir a los padres de familia de los jugadores al término del partido. Asimismo, condenaron que Jimmy Silva realizara los disparos al aire e informaron que un futbolista de Alianza Lima de la categoría 2008 resultó herido en la cabeza por otro de Universitario.