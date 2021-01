Bomberos lograron controlar incendio en Comas | Fuente: RPP

A primeras horas de este domingo, un incendio se reportó en la cuadra 37 de la av. Tupac Amaru, en el distrito de Comas, precisamente en el techo de un local de la cadena de farmacias Inkafarma.

Hasta el lugar llegaron seis unidades de bomberos, que lograron controlar el incendio en pocas horas.

De acuerdo a información obtenida por RPP Noticias, las llamas afectaron la parte superior del local y parcialmente las viviendas colindantes.

El Comandante Departamental de Lima, José Donoso, informó que una vivienda fue afectada, pero felizmente no se encontraron víctimas mortales.

“Ha sido un incendio en la azotea de la farmacia, donde había papeles y cosas que ya no usaban. No se ha expandido más, solamente se ha comprometido una pequeña vivienda al costado, pero ha sido inmediata la reacción para contener el incendio. No ha habido ninguna víctima, ninguna persona ni bombero”, expresó.