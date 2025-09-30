La Policía captura a sujeto acusado de vender drogas cerca de un colegio en Comas

El coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde de la PNP, manifestó que este sujeto, además de vender pasta básica de cocaína, ofrecía a sus clientes la droga conocida como 'Tusi'.

La Policía Nacional capturó este martes a un hombre acusado de vender drogas cerca a un colegio privado en la cuadra 28 de la avenida Revolución, zona de Collique, en Comas.

El sujeto fue identificado por las autoridades como José Luis Quispe (20), quien cayó justo cuando terminaba de vender sus productos a unos jóvenes.

"Este sujeto tenía su centro de operaciones al costado de una institución educativa. La venta de este estupefaciente la realizaba durante todo el día, no se descarta la posibilidad que este sujeto tendría dentro de sus potenciales clientes a escolares", señaló el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde de la PNP.

Rojas manifestó que este sujeto, además de vender pasta básica de cocaína, ofrecía a sus clientes la droga conocida como 'Tusi'.

José Luis Quispe fue trasladado a la sede de la Depincri en Comas, donde continuarán las investigaciones correspondientes.

