Gral. PNP Óscar Arriola es nuevo Comandante General de la Policía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gral. PNP Óscar Arriola asumió el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en relevo del teniente general Víctor Zanabria, suspendido por 18 meses.

En una ceremonia realizada este martes en el patio de honor de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), Arriola Delgado fue reconocido por el alto mando policial en el máximo cargo de la entidad encargada del orden interno.

Noticia en desarrollo.