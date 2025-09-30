Últimas Noticias
Gral. PNP Óscar Arriola es nuevo Comandante General de la Policía

Óscar Arriola asume como nuevo comandante general de la PNP.
Óscar Arriola asume como nuevo comandante general de la PNP. | Fuente: PNP
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Óscar Arriola asume el máximo cargo en la Policía como relevo de Víctor Zanabria, quien desde el próximo 1 de octubre estará en un "periodo de adaptación a la vida civil" de tres meses, previo a su pase al retiro.

El gral. PNP Óscar Arriola asumió el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) en relevo del teniente general Víctor Zanabria, suspendido por 18 meses.  

En una ceremonia realizada este martes en el patio de honor de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), Arriola Delgado fue reconocido por el alto mando policial en el máximo cargo de la entidad encargada del orden interno.

Noticia en desarrollo. 

Óscar Arriola PNP Comandante General de la Policía

RPP TV

En Vivo

