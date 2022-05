Madre pide ayuda para encontrar a su hija desaparecida hace más de 20 días en Comas

Nicol Castillo Cárdenas está desaparecida desde el pasado 6 de mayo. | Fuente: RPP

La señora Rosario Cárdenas hizo un desesperado pedido de ayuda para encontrar a su hija, Nicol Castillo Cárdenas (17), quien está desaparecida desde el pasado 6 de mayo en el distrito de Comas.

A través del Rotafono, contó que su hija salió de casa cuando realizaba clases virtuales y, desde ese momento, no se sabe nada de su paradero.

La madre hizo un llamado a la Policía Nacional para que intensifique la búsqueda de su hija, al considerar que no se están haciendo los esfuerzos suficientes para encontrarla.

“Quisiera que me ayuden a buscarla, que me ayuden a meter un poco más de presión. No se puede perder”, manifestó la señora.

Sospechas

Según Rosario Cárdenas, una amiga de su hija reveló que Nicol estuvo en su casa. “La señora o señorita de la Policía que está llevando el caso no se ha puesto las pilas, como se dice, para pedir las cámaras del frente (de esa casa)”, se quejó.

La madre también reclamó que la Policía Nacional no haya solicitado que se intervenga el teléfono de su hija, a fin de identificar a las personas que se han comunicado con ella.

Nicol Castillo Cárdenas es de tez mestiza, cabello color negro corto, contextura delgada y mide 1.60 m.

Cabe mencionar que, según información de la Defensoría del Pueblo, de enero a abril de este año se han reportado más de 1 800 alertas de desaparición, la mayoría niñas y adolescentes.



