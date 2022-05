PNP interviene a un hombre con alrededor de celulares robados | Fuente: RPP

La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino este martes a un hombre con casi 40 celulares robados en su poder a la altura del mercado Unicachi, en el distrito limeño de Comas.



Según la PNP, el hombre al notar la presencia policial huyó en dirección de un vehículo y es ahí donde lo capturan y encuentra los teléfonos móviles.

El jefe de la División de Emergencias, coronel PNP Ivan Pimentel, señaló a RPP Noticias que el sujeto fue traslado la Dipincri de Comas para continuar con las diligencias de ley.

"Al hacer el registro personal y vehicular se encontró que en el interior del vehículo había 37 celulares, que luego de verificar la información se determinó que ocho equipos tenían el IMEI erradicado y 12 habían sido denunciados como robados o sustraídos. El resto de celulares está en proceso de verificación para saber su origen", dijo.

El hombre, identificado como Ernesto Reinaldo Porras Pretel (55), presenta antecedentes por homicidio, de agresión física y psicológica. Además, el sujeto estuvo preso en el penal de Aucallama (Huaral).

Ante la PNP, Porras Pretel aseguró ser técnico de celulares y vendedor de accesorios de estos dispositivos. "El cliente viene y me vende, o los arreglo y los remato", agregó.

