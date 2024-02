Traficantes de tumbas construyeron nicho encima de sepulcro de recién nacido en cementerio de Comas

Lima Comas: traficantes de tumbas construyen nicho encima de tumba de recién nacido

Traficantes de tumbas han construido nueve nichos ilegales encima del sepulcro de un recién nacido, en el cementerio La Balanza ‘Paz y Libertad’, ubicado en el distrito limeño de Comas.

La abuela del menor fallecido se dio cuenta de esta construcción ilegal cuando fue a llevar flores a la tumba de su nieto. Días después, comenzó a recibir llamadas amenazantes, pidiéndole que pague por la edificación de la estructura, porque le indicaron que habían movido el féretro sin su consentimiento y lo habían trasladado al primer nicho.

“Tengo que hacer un nicho. Yo no tengo plata, lo voy a hacer después. Cada que me llaman me insultan. Yo no puedo estar así, me da miedo. Me han amenazado. Yo solo quiero a mi nieto. Lo que no sé es si mi nieto está ahí o no está”, dijo la anciana a RPP.

La mujer afectada procedió a hacer la denuncia ante la Policía Nacional del Perú (PNP) por el delito de tráfico de terrenos. Tras reportarse este caso, hoy se realizó la demolición de esta estructura, que mide tres metros de largo y dos metros de ancho. Incluso, la edificación llega a tapar otros nichos, que están ubicados en la parte posterior.

Municipalidad de Comas se pronuncia

Ana Sandoval, jefa de los tres cementerios que existe en el distrito de Comas, indicó que la demolición de los nichos se realiza porque son ilegales e infringen la norma municipal.

“Como es construido ilegalmente estos nichos, ellos pretendían venderlos sin permiso municipal porque nosotros tenemos una ordenanza municipal. Por eso se va a realizar la demolición de los nichos”, dijo la dueña de los cementerios.

Según información de la Municipalidad de Comas, estos traficantes están pidiendo hasta dos mil soles por cada nicho. Esta no es la primera vez que se hacen construcciones ilegales como esta, ya que habían reportado que, en 2023, se hizo la construcción de nichos ilegales en el cementerio Belaunde.