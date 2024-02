Comas: obras de prevención inconclusas en Tambo Río ponen en riesgo a vecinos ante crecida del río Chillón

En los últimos días el río Chillón presentó un incremento en su caudal debido a lluvias en la cuenca alta, lo que ha generado gran preocupación entre los vecinos del Tambo Río, ubicado en el distrito de Comas.

Y es que hasta la fecha las obras de mitigación aún no culminan por lo que corren el riesgo de inundarse ante un posible rebalse del río producto de las precipitaciones.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que los “ríos Chillón, Chosica, Mala y Cañete reportan avisos en umbral hidrológico amarillo y naranja” y se “esperaría incremento de caudal durante la noche/madrugada”.

Al respecto, Patricio Valderrama, experto en fenómenos naturales, indicó que esa zona de Comas no cuenta con un muro de contención lo que provocaría que cuando aumente el caudal del río “este va a comenzar a erosionar”, afectado las bases de los puentes, provocando hundimientos y colapsos por lo que calificó de “zona de alto riesgo”.

Sobre el precario puente ubicado en Tambo Río y cuya construcción le pertenece al Ejecutivo, según aseveraron las autoridades de Comas, el especialista indicó que es considerado como un peligro latente debido a que las bases se encuentran carcomidas.

“Esta obra ya no tendría utilidad si es que se quiere construir un puente propiamente dicho, se tendría que hacer una nueva base debido a la afectación que está teniendo por el caudal del río”, manifestó.

Por otro lado, indicó que las viviendas que se encuentran cerca al margen del río no deberían estar allí dado que no se cumple con lo que se denomina la faja marginal, la cual consiste en no permitir “ninguna obra de estructura a 50 metros de cada lado de un río”.

“Esto compromete muchísimo la seguridad de estas familias que viven aquí desde hace años y sobre todo compromete a la autoridad distrital que es la encargada de regular estos temas”, precisó Patricio Valderrama.