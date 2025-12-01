Últimas Noticias
Una mujer fue hallada sin vida dentro de su propia vivienda en Comas

Comas: Una mujer extranjera fue hallada sin vida dentro de su propia vivienda
La Policía inició las investigaciones sobre este caso. | Fuente: RPP/Jacqueline Meza
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La víctima es de nacionalidad extranjera y recién había llegado hace unos meses a Lima para residir en Comas.

Una mujer extranjera, de 40 años, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda ubicada en Comas. Según información preliminar por parte del municipio, la víctima habría recibido un disparo en la cabeza. 

La Policía Nacional informó a RPP que la extranjera llegó hace unos meses a Lima para residir en el inmueble. Asimismo señalaron que está en investigación las causas de su deceso.

Algunos conocidos han llegado hasta la vivienda de la mujer, de iniciales R.G.F, aunque no han querido declarar a la prensa. Peritos de Criminalística se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes.

