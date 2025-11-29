Finales de Surf en Juegos Bolivarianos 2025: ¿a qué hora inicia EN VIVO y qué peruanos van por las medallas?

Llega el último día para las competencias de surf en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se desarrollan en el CAR Punta Rocas. El ‘Team Perú’ ha sido el gran dominador en todas las disciplinas y el domingo podría ir por 7 medallas de oro.

Ya ganó el primer metal dorado con Itzel Delgado en Sup Race, mientras que mantiene sus opciones de conquistar el primer lugar en todas las modalidades.

En la jornada de cierre, el evento más esperado será el enfrentamiento entre los olímpicos Lucca Mesinas y Alonso Correa en la final de shortboard masculino. Ya corrieron en un mismo heat de esta edición, con Mesinas superando a Correa. ¿Habrá revancha?

¿Qué peruanos clasificaron a las finales en pruebas de surf en Juegos Bolivarianos 2025?

Shortboard masculina Lucca Mesinas (PER) vs. Alonso Correa (PER) Shortboard femenina Sol Aguirre (PER) vs. Dominic Barona (ECU) Longboard masculina Lucas Garrido Lecca (PER) vs. Rafael Cortéz (CHI) Longboard femenina Mafer Reyes (PER) vs. Margarita Conde (COL) Sup Surf Sebastián Gómez (PER) vs. Gabriel Salazar (CHI) Bodyboard masculina Cristopher Bayona (PER) Bodyboard femenina



¿Cómo llega el ‘Team Perú’ a las finales en pruebas de surf en Juegos Bolivarianos 2025?

La mayoría de los integrantes del 'Team Perú' consiguió medallas en las diversas pruebas de surf de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El primero en conquistar una presea de oro fue Itzel Delgado, en la modalidad de Sup Race.

Así, a falta de definir el orden, Perú puede llegar a sumar un total de 15 metales gracias al surf en el medallero del evento multideportivo.

¿Cuándo y dónde es la final en pruebas de surf en Juegos Bolivarianos 2025?

Todas las competencias de surf de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se realizarán en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas IPD, en el distrito de Punta Negra (Lima). Las pruebas de la finales serán el domingo 30 de noviembre.

¿A qué hora son las finales de pruebas de surf en Juegos Bolivarianos 2025 EN VIVO?

07:30 a.m. | Final bronce Bodyboard femenina

07:45 a.m. | Final bronce Bodyboard masculina

08:02 a.m. | Final Sup Surf

09:35 a.m. | Final longboard femenina

10:06 a.m. | Final longboard masculina

10:37 a.m. | Final shortboard femenina

11:08 a.m. | Final shortboard masculina

La programación es en horario peruano y está sujeta a cambios según las condiciones del mar.

¿Dónde ver EN VIVO las finales de pruebas de surf en Juegos Bolivarianos 2025?

En Perú, los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 podrán seguirse EN VIVO y de manera GRATUITA por el canal de YouTube de RPP Deportes, disponible en TV Smart, celulares, Tablets, PCs y más dispositivos.

RPP Deportes cuenta con señales simultáneas para la transmisión de las competencias EN DIRECTO desde los diversos escenarios de los Juegos Bolivarianos.