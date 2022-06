Conozca más detalles con nuestro especialista | Fuente: RPP

El psicólogo clínico Franco Granthon, aseguró que sí existen formas de que una víctima de violencia física e inclusive sexual salga adelante a pesar de que hay casos más difíciles y complejos que otros en los que se debe trabajar mucho más y no tratando de eliminar el recuerdo sino en ver qué hacer para reparar la herida.

En el programa Encendidos de RPP, manifestó que inevitablemente la cultura influye porque lamentablemente en el Perú todavía hay una cultura con rasgos machistas y eso nos lleva a diversas situaciones de violencia tanto en hombres como en mujeres. “Son mensajes que se mandan a lo largo de la infancia que pueden generar una confusión y puede llevar a cometer estas conductas”, agregó el especialista.

Indicó que es necesario darnos cuenta de que somos víctima de una situación de agresión y de violencia constante porque a veces las personas pasan desapercibidos hechos de violencia física que puede ser desde un empujón o un puñete o de manera verbal como gritos e insultos.

El psicólogo clínico explicó que cuando nosotros nos sentimos mal con emociones como tristeza, decaimiento o angustiados es porque algo está ocurriendo y debemos buscar ayuda especializada.

Franco Granthon, sostuvo que cuando uno es víctima de una situación de violencia es muy posible que se genere una situación traumática y si no hay un trabajo terapéutico puede afectar a futuro. “Antes incluso de entrar a una denuncia hay que sentirse fuertes con uno mismo porque encarar este tipo de hechos va a ser bastante difícil”, refirió.

Finalmente, agregó que es necesario entender que las mujeres no son de la propiedad de alguien, que no son objetos por lo tanto no podemos disponer de sus libertades ya que eso es una idea equivocada que puede llevar a muchos hombres a la violencia física y sexual.

