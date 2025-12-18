¿Cómo decidir con quién pasarán los hijos Navidad o Año Nuevo en caso de un divorcio?

La abogada de familia Mayda Mendoza compartió consejos clave para decidir de manera amigable con quién pasarán los hijos la Navidad o Año Nuevo, tras una separación o un divorcio.

Sostuvo que esta es una problemática constante a la que hay que darle solución en caso los padres estén separados se debe buscar lo más saludable para los hijos, por ejemplo, a través de un régimen de visitas.

“En caso los padres vivan en casas diferentes es importante que los hijos sepan qué día van a compartir con la madre o el padre, luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio o a una sentencia en las cuales se deben haber determinado las fechas”, agregó la especialista.

Recordó que el régimen de visitas se basa en puntos sustanciales como son el externamiento, sin externamiento o con pernoctación para el régimen de visitas regulares.

La abogada Mendoza explicó que en el externamiento el menor podrá salir fuera de casa para cumplir con el régimen de visitas. Mientras que con el internamiento el padre o la madre visitará al niño en el domicilio de quien viva con el menor y con pernoctación podrá pasar la noche con papá o mamá.

Manifestó, asimismo, que existe el régimen de visitas especial con fechas específicas, por ejemplo, por navidad, vacaciones de verano, vacaciones de medio año o fecha de cumpleaños del menor que deben quedar pactadas en una conciliación.

La doctora Mayda Mendoza indicó que si se tiene un acta de conciliación o una sentencia y no hay cumplimiento a lo establecido se deberá ejecutar un acta vía judicial constatando primero los hechos acudiendo a la comisaria del sector para que quede prueba.

Advirtió que para los progenitores que no cumplan el régimen de visitas establecido en el acta de conciliación o sentencia existen apercibimientos o castigos con multas de hasta 5 URP, el allanamiento al domicilio o ser detenido por 24 horas.

“El interés superior del niño es un derecho que debe corresponder más que el de un adulto, priorizando el derecho de un niño al deseo de un adulto, es decir, que si el menor no desea compartir ese día con la madre o el padre hay que respetar su decisión”, anotó.

Al comentar la autorización de viaje del menor de edad para viajar al extranjero, explicó que se necesita una autorización notarial, judicial o consular. Añadió que en caso uno de los padres no permita que el niño viaje con el otro padre fuera del país, el otro progenitor puede iniciar un proceso judicial para obtener ese permiso judicial invocando recreación con las fechas que se ausentará del país y con quien viajará.