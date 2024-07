Concesionarios señalan que flujo de buses del Metropolitano es programado por ATU en hojas de cálculo, según Panorama

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El flujo de buses del Metropolitano es programado en hojas de Excel y enviado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao a los concesionarios para la salida de unidades a las estaciones más abarrotadas, donde los usuarios deben esperar en horas punta hasta 40 minutos en algunos casos para poder abordar y trasladarse a sus destinos.

Se trata de un documento que la ATU que, de acuerdo con el dominical Panorama, se remite semanalmente a las empresas concesionarias mediante cuadros de cálculo que resaltan las horas punta en las que hay más usuarios dentro de las estaciones; sin embargo, no se hace precisión de ello.

Al respecto, José Luis Díaz, representante de los concesionarios del Metropolitano, indicó que este tipo de programación no permite que los buses sean enviados a las estaciones donde se les necesita. Señaló también que el servicio ha tenido una reducción del 25 % de pasajeros, por lo que cuestionó que haya una falta de buses.

“La programación no permite que los buses estén en el momento adecuado donde se encuentra la demanda. [Hay] mala programación; o sea, no habría otra respuesta de ello. No se explica por qué la gente tendría que estar sufriendo la falta de unidades o estar yendo más apretada en los buses, si es que tenemos un 25 % menos de pasajeros”, dijo al dominical.

Quien también cuestionó este tipo de programación fue Gerardo Hermoza, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado. Según sostuvo, ATU no da cuenta del análisis utilizado para la programación de buses, pues no cuentan con un software que siga el movimiento de los pasajeros en las estaciones.

“Lo han programado con un Excel y te dicen: 'Bueno, esta cantidad de buses entre tal y tal hora. ¿De dónde salió el análisis de esa data? Son las horas en las que supuestamente hay más demanda, pero no hay ninguna parte en la que me diga cuántos usuarios tengo que transportar”, señaló.

Posición de la ATU

Por su parte, el gerente general de la ATU, Amadeo Javier Flores, indicó que los concesionarios trabajan con esta programación “en base a sus contratos”. Sin embargo, reconoció que la forma que se utiliza actualmente para programar el envío de buses no es la que se desearía, por lo que dijo que están trabajando para que haya un proceso de cambio, aunque precisó que no solo depende de la entidad que encabeza.

También dijo que es necesario ampliar la cantidad de buses y dijo que están trabajando en un “proceso de mejora”, el cual no detalló.

“Queremos hacer mejoras definitivamente. [La programación] no es la que desearíamos, todos queremos un servicio con la mejor calidad y con el mejor nivel para todos los ciudadanos”, sostuvo el funcionario.

El dominical dio cuenta también que, tras la emisión de la nota, la ATU envió un comunicado en el que señalan que la programación de los servicios del Metropolitano se realiza mediante una plataforma tecnológica que fue heredada de Protransporte, exentidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima.