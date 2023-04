Conductores a favor de ordenanza que prohíbe a los limpiadores ambulantes de parabrisas [VIDEO]

Choferes se mostraron conformes con la ordenanza municipal que busca erradicar la actividad ambulante de las calles y avenidas de Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Captura

El último viernes, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó el proyecto de ordenanza municipal que buscaba prohibir el servicio ambulante de limpiaparabrisas en Lima. En declaraciones para la Rotativa del Aire, diversos choferes se mostraron a favor de la medida e indicaron que esta permitirá reducir la criminalidad.

Pedro Valer, conductor que trabajar en la avenida Óscar Benavides, aseguró que limpiadores ambulantes de lunas intimidan a los choferes para que les paguen por sus servicios. Por ello, se mostró a favor de la aprobación de la ordenanza municipal.

“Hay mucha delincuencia. Mayormente no son peruanos lo que hacen eso, son gente de afuera. Eso tenía que suceder para que entiendan que estaba mal. Ya están tomando medidas, el alcalde ayer ha hablado que se hará en todo el perímetro de Lima. Antes decía que solo sería en Surco, nada más, pero ahora lo están ampliando. Está muy bien”, indicó Valer.

Otro chofer, de nombre Hernán, quien realiza la ruta de la avenida Arequipa, indicó que ya no se ve la misma cantidad de limpiaparabrisas después de la prohibición de la actividad.

“Pocos, uno o dos, no hay más. Pero a todos no se les puede juzgar. Hay gente que trabaja por lo legal, limpiando tranquilamente, pero hay otros que no, que se van a la mala. Ahorita ya no hay, no veo. Debe haber reglas, y si a nadie les gustan las reglas, que sigan su camino para otro lado. La gente tiene que trabajar, pero no hagas daño”, indicó Hernán.

Choferes se mostraron conformes con la ordenanza municipal que busca erradicar la actividad ambulante de las calles y avenidas de Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Propia

Concejo Metropolitano de Lima aprueba prohibir el trabajo de limpiaparabrisas en la capital

El último viernes, el Concejo Metropolitano de Lima aprobó -por unanimidad- el proyecto de ordenanza que prohíbe el servicio de limpiaparabrisas en la capital. La medida, impulsada por el alcalde Rafael López Aliaga, fue admitida por los 39 regidores y el mismo burgomaestre, luego de haber pasado por varios debates en distintas comisiones.

"Saludamos a todos los regidores de todas las bancadas que respaldaron la medida porque es evidente que esto ha traído consecuencias que han dañado la seguridad ciudadana de todos los limeños. Esta es una ordenanza que se aprueba para todo el territorio de Lima Metropolitana desde que se publica en el diario El Peruano. También debo decir que aquí lo que estamos haciendo es complementar una norma que es el reglamento de tránsito que aprobó en su artículo 67 que todos los peatones deben transitar por las veredas, no en las avenidas ni en los lugares donde pasan los vehículos motorizados", indicó el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.