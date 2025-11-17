Conductores de la empresa San Germán paralizan sus actividades tras ataque a balazos a una de sus unidades

Trabajadores de la empresa de transportes San Germán no salieron a laborar tras el ataque a balazos registrado el día de ayer en el distrito limeño de San Martín de Porres contra una de sus unidades.

RPP llegó al paradero final de la compañía San Germán, desde Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, y conversó con la hija del conductor del bus que fue atacado, quien relató que los delincuentes dispararon contra la unidad llena de pasajeros.

Según pudo conocer RPP, el bus recibió doce disparos y generó mucha preocupación entre los vecinos de la zona.

"Ya tenían un objetivo con nosotros y cuando comenzaron a disparar yo me quedé en shock. Cuando recién vi a mi viejo que se desplomó yo me tiro encima de él. Los pasajeros se tiraron encima de cada uno porque estábamos casi llenos. Comenzaron a disparar y no me percaté que mi viejo comenzó a sangrar. Era su cabeza por los vidrios al reventarse la luna por las balas. Pero gracias a Dios que mi padre no llegó más allá", declaró la hija del conductor a RPP.

La hija pidió a las autoridades que "hagan su trabajo" para la captura de los delincuentes que realizan ataques a personal de transporte público.

Conductores de la empresa de transporte San Germán paralizan sus actividades tras ataque a balazos a una de sus unidades | Fuente: RPP

Piden respuesta de la directiva

En ese sentido, RPP pudo conocer que los conductores se encuentran atemorizados tras lo ocurrido en San Martín de Porres y agregó que hace unos meses había recibido mensajes extorsivos.

Sostuvieron que se encuentran en el paradero final a la espera de la presencia de algunos de los directivos para conversar sobre la situación; mientras, están a la espera de si el día de mañana continuarán sus actividades.

Pese a ello, RPP pudo saber que algunos trabajadores han recibido mensajes de presuntos extorsionadores, mencionando los nombres directamente de los directivos de la empresa.

Se señalaba en los mensajes que estos presuntos extorsionadores podrían tomar represalias peores.

Como se recuerda, los autores de este hecho, quienes iban a bordo de una moto, grabaron el ataque para difundirlo en redes sociales.

RPP pudo conocer que el video que grabaron los autores del tiroteo fue enviado a los transportistas para exigirles que cumplan con pagar cupos.