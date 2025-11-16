Sujetos armados atacan a bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer sobrevivió de milagro

Este hecho no registró pasajeros heridos en SMP. Los atacantes grabaron todo el ataque y el video lo enviaron a los transportistas para obligarlos a pagar cupos.

Un bus de la empresa de transporte San Germán fue atacado a balazos este domingo por sujetos armados en el cruce de la avenida Germán Aguirre con calle Las Magnolias, en San Martín de Porres. La unidad, que iba repleta de pasajeros, recibió doce disparos y generó mucha preocupación entre los vecinos de la zona.

Los autores de este hecho, quienes iban a bordo de una moto, grabaron el ataque para difundirlo en redes sociales. El conductor de la unidad logró salir ileso tras lanzarse al piso del vehículo, dejando que el bus avanzara unos 50 metros hasta que se detuvo en un rompemuelle. Ningún pasajero resultó herido.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para cercar la escena y recabar las pruebas necesarias que ayuden a la investigación así como puedan identificar a los responsables.

RPP pudo conocer que el video que grabaron los autores del tiroteo fue enviado a los transportistas para exigirles que cumplan con pagar cupos.

Trabajadores de esta empresa San Germán evitaron dar información sobre las amenazas que han venido recibiendo por parte de bandas dedicadas a la extorsión.