Conductores informales rociaron gasolina a fiscalizador de la ATU y amenazaron con prenderle fuego tras operativo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) fue rociado con gasolina por presuntos conductores informales, quienes lo amenazaron con quemarlo vivo si no les entregaba un vehículo que había sido incautado previamente, durante un operativo llevado a cabo en el distrito limeño de Puente Piedra.

El hecho criminal ocurrió la madrugada de este sábado, cuando el fiscalizador -quien se desempeña como conductor de la grúa encargada de remolcar los vehículos infractores- fue interceptado por tres combis cuando se disponía a retornar a su base, ubicada en la referida jurisdicción.

De pronto, según su relato, un grupo de sujetos descendió de los vehículos y arrojó piedras contra su unidad, forzándolo a bajar. Fue entonces cuando uno de ellos le roció gasolina y, con un encendedor, lo amenazó con prenderle fuego si no le entregaba una combi que había sido incautada junto a otras por operar sin SOAT, sin licencia de conducir ni certificado de inspección técnica vehicular.

Además, la víctima fue agredida a golpes y lo forzaron a llevarlos hasta el depósito donde se encontraban los vehículos infractores.

“En el momento en que me disponía a retornar a base fui interceptado por tres combis, de las cuales una pasó delante mío y la segunda fue la que me interceptó. Bajaron personas y una de ellas me roció con gasolina, en el carro, cuando estaba sentado al timón", relató el agraviado.

"Me bajaron del vehículo y luego, la persona que me roció con combustible, tenía un encendedor y me quería prender. Me decía que quería recuperar su carro. Eran tres combis y creo que estaban llenas de personas. Como me rociaron gasolina en la vista no pude ver cuántos ni quiénes eran. Luego, la persona que me dijo que quería recuperar su carro me dijo que quería ir al depósito. Cálmate, le decía yo […] Al rato, salieron los efectivos y me rescataron", añadió.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Agresores serán denunciados por tentativa de homicidio

Luis Rivera, subdirector de fiscalización de la ATU, en declaraciones a RPP, indicó que el ataque es un claro atentado contra la vida de la víctima.

"Una de nuestras unidades se adelanta y es interceptada por tres combis, de las cuales descendieron personas y rociaron con combustible a nuestro colaborador. Lo bajaron, lo redujeron a golpes y lo amenazaron con encenderle fuego, atentando contra su vida [...] Lo llevaron coaccionado, casi secuestrándolo, hacia la puerta del depósito para exigir que les devuelvan sus vehículos", señaló.

De acuerdo con la evaluación médica practicada al agraviado, este presenta una corrosión en la córnea que habría sido causada por el líquido inflamable.

Desde la ATU han indicado que el equipo legal interpondrá la denuncia por el delito de tentativa de homicidio contra los que resulten responsables. Las diligencias preliminares se vienen desarrollando en la Comisaría PNP de Santa Luzmila.