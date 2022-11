La abogada Yunkor nos da detalles sobre este importante tema | Fuente: RPP

Yurela Yunkor, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú, resaltó la importancia de la conciliación entre las partes previa al divorcio.

En la secuencia Familia y Justicia, la especialista indicó que por ejemplo en una conciliación de mutuo acuerdo donde las partes son las protagonistas antes de divorciarse, ambos podrán decidir el régimen de visitas de existir niños menores de edad, la distribución de los bienes materiales, así como la disolución del vínculo patrimonial.

Sostuvo que la pareja debe tratar de conciliar ya que un divorcio de mutuo acuerdo puede durar solo tres meses al poder realizarse en una municipalidad o notaría, pero deben tener en cuenta que les pedirán como requisito previo el acta de conciliación.

En cambio, un divorcio si va a la vía judicial puede extenderse de dos años a más cuando una de las partes no está de acuerdo, entonces el tema se complica.

“Tenemos un divorcio de mutuo acuerdo que es la mejor solución y el remedio procesal que podemos tener y el otro es el divorcio por causal cuando uno de los esposos no quiere divorciarse”, precisó la abogada Yurela Yunkor en la secuencia Familia y Justicia de RPP.

La doctora Yunkor, agregó que de acuerdo al Código Civil son las mismas causales tanto para la separación como para el divorcio como pueden ser la incompatibilidad de caracteres.

La especialista señaló que las principales causas del divorcio son la infidelidad, la violencia física y situaciones irreconciliables, pero no podrá iniciarse hasta después de dos años de matrimonio.

Al comentar, el caso si una de las partes que quiere divorciarse está fuera del país lo que se puede hacer es solicitar un informe migratorio que demuestre que vive en el extranjero, solicitar una representación consular y si no se lo ubica o no tiene voluntad de divorciarse se necesita nombrar un curador procesal que represente a una las partes que no quiere divorciarse, que está fuera del país o que no quiere presentarse al proceso.