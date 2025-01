Continúa búsqueda de profesora desaparecida en El Agustino: madre de joven pide ayuda tras muerte de principal sospechoso [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Madre pide ayuda para encontrar a profesora desaparecida en El Agustino

Soraida Penadillo, madre de Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo, pidió ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP) para encontrar a su hija reportada como desaparecida desde el 31 de diciembre del 2024 en el distrito limeño de El Agustino.

La madre de familia dijo a RPP que la Policía Nacional le informó que Roberto Palomino Romero, principal sospechoso de la desaparición de su hija, fue hallado muerto en la carceleta de la Comisaría PNP San Cayetano. El hombre no brindó ninguna información sobre el paradero de la docente de 27 años.

“La Policía Nacional nos dijo que se ahorcó, que lo llevaron a la Divincri y regresaron a las 1 de la madrugada a la carceleta y amaneció ahorcado. Los policías dicen que no habló nada. Que solo dijo 'no sé nada, no me acuerdo'. Eso es lo que nos han dicho a nosotros; pero, en realidad, no sabemos. Con todo esto de que él murió, no hay razón dónde está mi hija”, dijo.

Visiblemente preocupada, Soraida Penadillo indicó que la Policía Nacional ya hizo las pruebas de luminol en la vivienda de Roberto Palomino Romero, pero aún no le dan una respuesta. Es por ello que pidió a los policías a cargo del caso que le brinden información sobre algún indicio que pueda dar con el paradero de su hija.

“Sí, ya fueron a la vivienda. Hicieron la prueba de luminol y todo, recién hoy me darán la respuesta. Todavía no me han dicho nada. Yo quisiera que, por favor, me den una respuesta, qué han encontrado, si hay indicios de que mi hija está en algún lugar, que me avisen”, sostuvo.

La mujer dijo que el celular de la docente no aparece, pero el teléfono de Roberto Palomino sí y lo tiene la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Divincri). “Por favor, que me informen si han encontrado alguna señal que habló con alguien sobre mi hija”, afirmó.

Caso en investigación

Según cámaras de seguridad, Leyla Cristóbal fue vista el 31 de diciembre, a las 6 de la mañana, junto con dos hombres en estado de ebriedad en la calle Granada, situado en la cuadra tres de la avenida José de la Riva Güero, lugar donde la joven fue maltratada por su pareja Carlos Palomino.

Sobre el otro hombre que aparece en escena, Soraida Penadillo afirmó que el sujeto dijo a los policías que dejó a Leyla con Roberto Palomino. “Como se ven en las imágenes, mi hija ingresa a casa de Roberto. Hay versiones de que sí la han visto ingresar a la casa de Roberto. Es la última persona que ha visto mi hija”, indicó.

Sobre agresión física que sufrió Leyla

Sobre la agresión física que sufrió Leyla por parte de su pareja, Roberto Palomino, la madre sostuvo que no sabía que su hija sufría de violencia.

“Yo, a raíz de este problema, me he llegado a enterar de muchas cosas que pasaban. Sé de empujones, de agarres fuertes. Recién me estoy enterando”, apuntó.