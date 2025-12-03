Contraloría detectó indicios de irregularidades en Sunedu por registro de autoridades de la UNI

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en el registro de datos de autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Mediante una Acción de Oficio Posterior a Sunedu, en la que se evaluó el registro de datos de dos autoridades de la UNI, advirtieron sobre una inconsistencia de procedimientos por la aplicación diferenciada de la normativa.

La evaluación se dio en el periodo 17 de enero de 2025 al 1 de octubre de 2025, primero a una solicitud de la Secretaría General de la UNI para el registro del doctor Arturo Fernando Talledo Coronado como rector de dicha casa de estudios.

Este pedido fue declarado improcedente alegando “existencia de una incongruencia normativa”, entre los artículos 55 y 57 del Estatuto de la UNI y el artículo 2 de la Resolución Rectoral N. ° 0741-2025-UNI.

Desde Contraloría indicaron que los servidores de la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu resolvieron las solicitudes de registro de datos del doctor Arturo Fernando Talledo Coronado y la exvicerrectora, doctora Shirley Emperatriz Chilet Cama, con una aplicación normativa diferenciada en el lapso de tres días.

“Procediendo con la actualización de datos de la señora Shirley Emperatriz Chilet Cama como rectora interina de la UNI, a pesar de que el Estatuto de la UNI había sido modificado en su artículo 55, en cuyo numeral 55.1 literal a) estableció el procedimiento de designación del rector (entre los vicerrectores) en caso de renuncia del titular; además, de no haber cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 7 del Reglamento del Registro de Grados y Títulos”, indica el documento de Contraloría.

Registro de secretarios

Asimismo, el organismo constitucional autónomo precisó que la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu concluyó improcedente la solicitud de datos de la señora Patricia Yda Yataco Chaparro, como secretaria general de la UNI bajo el análisis que “se realizó por autoridad no competente” y terminó aceptando la designación de Juan Fernando Pacheco Durand como secretario general de la UNI, por parte de la doctora Shirley Chilet Cama.

“A la lectura de los hechos se verifica que el registro oficial de la Sunedu, del señor Juan Fernando Pacheco Durand, se encuentra en abierta contradicción con la realidad institucional de la UNI, toda vez que el Consejo Universitario, conforme lo indica la normativa, designó a la señora Patricia Yda Yataco Chaparro como Secretaria General, en Sesión Extraordinaria n.° 14 de fecha 21 de mayo de 2025, la misma que se formalizó con Resolución Rectoral n.° 1371-2025-UNI de 21 de mayo de 2025”, advirtió el documento.

Según los resultados de la Acción de Oficio Posterior, la Sunedu realizó el registro de datos de autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, “sin contar con la documentación exigida en el Reglamento de Registro de Grados y Títulos, por lo que se registró autoridades “sin el debido sustento”.

En esa línea, la Subgerencia de Control del Sector Educación de la CGR recomendó a Sunedu adoptar las “acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad” y de ser el caso, disponer el deslinde responsabilidades que correspondan.

Desde la UNI indicaron que conforme su Estatuto y la Ley Universitaria N° 30220, el doctor Arturo Talledo Coronado asumió el cargo de rector desde el 7 de mayo de 2025 hasta el 11 de noviembre del 2026, al formalizarse la decisión de la Asamblea Universitaria, mediante Resolución Rectoral N° 1315-2025-UNI del rector saliente, Alfonso López Chau.