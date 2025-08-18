UNI rechaza que Sunedu impusiera a rectora no reconocida como representante de universidades públicas ante su Consejo Directivo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Arturo Talledo Coronado, expresó su rechazo a la decisión de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de no considerarlo en la elección de representantes de universidad públicas ante su Consejo Directivo.

En conferencia de prensa, el rector de la UNI indicó que la Sunedu nombró a Shirley Chilet Cama como representante de la UNI, pese a que la docente fue vacada del cargo de Vicerrectora Académica y no ejerce ningún cargo en la universidad.

“Estoy aquí para denunciar públicamente el acoso que viene haciendo la Sunedu a la Universidad Nacional de Ingeniería. En primer lugar, la Sunedu, hay que decirlo claramente, ha tomado la decisión política de imponer en la UNI a una rectora que no es reconocida ni por la Asamblea Universitaria ni por el Consejo Universitario de la UNI. Con esto, la Sunedu lo que está haciendo es violar la Ley N°. 30220, Ley Universitaria y la Ley N°. 31520, Ley del restablecimiento de la Autonomía Universitaria”, expresó.

Chilet Cama fue vacada en el cargo de Vicerrectora Académica de la UNI por la Asamblea Universitaria el pasado 27 de junio. La decisión de vacancia fue declarada en la Resolución de Asamblea Universitaria N.° 001-2025-UNI.

Asimismo, el rector de la UNI, Arturo Talledo Coronado, recordó que hasta el momento Sunedu no reconoce su firma, que lo acredita como máxima autoridad de la universidad, designado por la Asamblea Universitaria y por una Resolución Rectoral. Sin embargo, sí registró la firma de Shirley Chilet, que lo hizo de manera unilateral e informal.

“Mañana se están realizando elecciones para nombrar a los representantes de los rectores ante el directorio de la SUNEDU. Entonces, ellos sacaron primero un comunicado diciendo que los electores son rectores en ejercicio. Pero después se han dado cuenta que la Dra. Shirley Chilet no es una rectora en ejercicio”, indicó.

“Entonces, emitieron un nuevo comunicado donde dicen que los electores para los nuevos miembros del Consejo de la SUNEDU son los que pertenecen a este padrón, un padrón arbitrario que no cumple ninguna regla y dentro de ese documento han puesto en el casillero de la UNI a la Dra. Shirley Chilet”, agregó.

Adoptarán medidas

Ante esta situación, Arturo Talledo Coronado indicó que los docentes del Consejo Universitario enviaron a cada miembro del directorio de la Sunedu una carta donde se les pide que se abstengan de dejar participar a Chilet en la votación. Además, la UNI está enviando una carta notarial al presidente del Comité Electoral de este proceso y está iniciando una acción contenciosa administrativa por no registrar su firma como máxima autoridad de la universidad.

Cabe precisar que conforme al Estatuto de la UNI y a la Ley Universitaria N° 30220, Arturo Talledo Coronado, asumió el cargo de rector de la UNI a partir del 7 de mayo del 2025 hasta el 11 de noviembre del 2026 al formalizarse la decisión de la Asamblea Universitaria, a través de la Resolución Rectoral N° 1315-2025-UNI del rector saliente.