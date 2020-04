Pedro Jiménez contó su caso a través del Rotafono. | Fuente: RPP / Mariano Calvera

El joven padre Pedro Jiménez denunció a través del Rotafono que el Hospital Guillermo Kaelin, de EsSalud, se negó a atender a su esposa embarazada pese a que se le había roto la fuente y estaba en trabajo de parto.

“Hago una denuncia públicamente al Hospital Guillermo Kaelin, que no la atendieron a mi esposa. La llevé a las cinco de la tarde con dolores y se le había roto su fuente. Y me dijeron que no era una emergencia”, contó el hombre.

Jiménez relató que, ante la negativa del hospital de atender a su esposa, tuvo que llevarla con sus propios medios desde Villa María del Triunfo hasta el Hospital Rebagliati, en Jesús María, donde la mujer dio a luz vía cesárea.

El hombre se mostró consternado porque el personal del Hospital Guillermo Kaelin, de EsSalud, no le quiso facilitar una ambulancia para el traslado de su esposa. Tuvo que caminar varias cuadras hasta que finalmente un conductor se ofreció a llevarlos.

El joven padre contó que representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ya se han comunicado con él para atender su denuncia. “Que las autoridades tomen cartas en el asunto”, reclamó visiblemente consternado.

Él pidió a las autoridades un pase especial para poder ir este sábado al hospital y ver a su esposa y a su hijo, ya que no quiere violar la restricción de circulación por sexo que está vigente actualmente.