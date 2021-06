Este era el panorama esta mañana en el Estadio Municipal de Santa Anita. | Fuente: RPP

Decenas de adultos y adultos mayores hacen cola desde la madrugada afuera del Estadio Municipal de Santa Anita para ser los primeros en ser vacunados contra la COVID-19.

Estas personas, la mayoría ancianos acompañados de algunos familiares, desafían el frío de la madrugada para ser inmunizados temprano, ya que no quieren realizar las largas colas que se forman durante el día.

Un equipo de RPP Noticas llegó esta mañana al mentado vacunatorio, encontrando que los adultos y adultos mayores están haciendo cola desde las tres de la mañana.

Casos particulares

Nuestra reportera conversó con la primera persona en la cola, don Eduardo Pineda, de 67 años, quien dijo haber llegado temprano para evitar las largas colas y para regresar a casa lo antes posible para atender a su anciana madre.

“Menos mal que no ha llovido. Con mucho esfuerzo me he levantado temprano para ser el primero, porque tengo que regresar a atender a mi madre, que gracias a Dios todavía está viva”, comentó.

El hombre hizo una invocación a todos los adultos mayores para que se vacunen contra la COVID-19. “La gente que todavía piensa en no vacunarse debe hacerlo. Esto nos va a proteger de este virus”, manifestó.



