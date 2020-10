Las playas estarán abiertas al público solo de lunes a jueves, según las disposiciones del Gobierno. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

El Gobierno ha determinado que las playas estarán abiertas al público de lunes a jueves, mientras que los demás días estarán clausuradas, a fin de evitar aglomeraciones de personas, que son potenciales focos de contagio de la COVID-19.

Un equipo de RPP Noticias realizó un recorrido por las playas de la Costa Verde, para conocer el parecer de los visitantes a estos balnearios. Nuestra periodista indicó que las opiniones estuvieron divididas, con personas a favor como en contra.

Una joven consideró que la medida es insuficiente, pues -en su opinión- el cierre de las playas debería ser total, al señalar que “la gente va a ver la manera de igual venir esos días”.

“Igual va a haber aglomeración de la gente. Estoy en desacuerdo. Deberían de cerrarla (las playas), y este año privarnos y cada quien en su casa. Hay que tratar de ingeniárselas, poner piscina en su techo”, comentó.

Otra mujer coincidió con esta opinión, resaltando que no es indispensable visitar las playas durante el verano. “La gente por no venir a la playa no se va a morir, ¿no? Te vas a morir porque te da coronavirus. Yo pienso que lo cierren”, sentenció.

Un caballero dijo que la restricción es acertada, ya que permitirá controlar la llegada de veraneantes. “Es excelente. Por el bienestar de la ciudadanía, es lo mejor”, comentó el hombre, quien dijo que suele venir al circuito de playas para correr.

Cabe mencionar que este jueves se reunirán en la playa Agua Dulce los alcaldes de Miraflores, Luis Molina, de Chorrillos, Augusto Miyashiro, y de Barranco, José Rodríguez, para mostrar su posición sobre las medidas adoptadas por el Gobierno.

De estas autoridades, Molina ya ha adelantado su posición. Para el burgomaestre miraflorino, lo mejor sería cerrar las playas por completo.



